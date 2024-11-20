У юных воскресенцев прошел урок дружбы

Урок начался с того, что дети поприветствовали друг друга на родных языках - русском, узбекском, таджикском, киргизском и татарском. Это помогло создать атмосферу уважения и взаимопонимания. Библиотекарь провела увлекательную видеопрезентацию, рассказывая о народах, проживающих в России, об их традициях, обычаях и сказках. Ребята узнали много нового о разнообразии культур и взаимном уважении между людьми.

В ходе мероприятия дети разгадывали загадки, собирали пословицы и отвечали на вопросы литературной викторины. Все вместе они обсуждали важность дружбы и уважения к окружающим, вспоминая любимых героев детских мультфильмов, которые наглядно демонстрируют принципы толерантности.

Завершилось мероприятие просмотром мультфильмов, где герои на примере своих поступков показывают, как важно быть добрыми и терпимыми друг к другу.

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