«У нас 110 тысяч многодетных семей». Член ОП Подмосковья Кондратович отметила важность поддержки материнства

Марина Кондратович также рассказала, какие услуги на сегодняшний день могут получить многодетные семьи в беззаявительном порядке. Среди них - частичная компенсация за услуги ЖКХ.

«Это три тысячи ежегодно на школьную форму на каждого ребенка. <…> Это бесплатное посещение музеев Московской области», - рассказала Марина Кондратович.

Также многодетные семьи имеют право на получение земельных участков. Для этого необходимо встать в очередь в собственном муниципалитете на получение земли.

«Это делается без критерия нуждаемости, просто приносятся документы, и семья встает в очередь. Вопрос состоит в другом - встать на очередь легко, участок получить - сложно», - поделилась специалист.

Марина Кондратович отдельно отметила, что за последние несколько лет количество многодетных семей значительно увеличилось в Подмосковье, о чем сообщал губернатор Андрей Воробьев.

«Увеличилось количество многодетных семей в три раза. На данный момент у нас 110 тысяч семей многодетных. Поэтому затягивании выделения земельных участков не заинтересован никто», - добавила член Общественной палаты Подмосковья.

Для того чтобы получить более подробную информацию о федеральных и региональных выплатах достаточно перейти на сайт и кликнуть по баннеру «Навигатор для многодетной семьи». Там будут доступны все льготы.

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На сегодняшний день существует единое пособие для семей с детьми, которые нуждаются в этой мере поддержки. Марина Кондратович подчеркнула, что подать заявление на получение выплат можно на «Госуслугах» Подмосковья.

«Все делается очень просто. Проактивно подаются документы, а дальше Пенсионный фонд самостоятельно запрашивает сведения из государственных структур, данные о ваших доходах. И сообразно полученным сведениям вам назначается пособие», - рассказала Марина Кондратович.