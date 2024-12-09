09 декабря 2024, 13:04

Тысячу тракторов и роторов направили для уборки дворов Подмосковья от снега

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Последствия снегопада продолжают ликвидировать в Подмосковье. Для уборки дворов, улиц и общественных пространств задействовали около тысячи тракторов, машин и роторов.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору сообщило, что снегопад сегодня снова ожидается в некоторых городских округах региона. Например, осадков ждут в Истре, Клину, Пушкинском и Дмитровском.

В понедельник утром средняя высота снежного покрова в Подмосковье составила 12 сантиметров. На расчистку придомовых территорий и общественных пространств направили около тысячи машин коммунальной техники и средств малой механизации.

В первую очередь от снега расчищают входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары. Затем следуют проезды, детские игровые площадки и другие объекты.

ЖКХ Снегопад
09 декабря 2024, 13:03
Лекцию о женском здоровье провели для предпринимателей в Воскресенске
Телеканал «360»
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Конференция «Женское здоровье» прошла в бизнес-сообществе «Нежный бизнес» для предпринимательниц в Воскресенске. Мероприятие состоялось в конференц-зале Торгово-промышленной палаты.

Спикеры отметили, что в современном мире женщины переживают высокую нагрузку и ответственность, поэтому важно заботиться о себе.

«Женщина красива, когда она здорова. Давайте заботиться о себе, о своем здоровье для того, чтобы нам все успеть, все смочь, потому что на вас - большая ответственность», - сказала заместитель главы городского округа Елена Овсянкина.

В зале Торгово-промышленной палаты собрались женщины, которые развивают свое дело. Для них подготовили обширную программу, в которой рассказали о важных аспектах в жизни.

«Повысить уровень информированности женщин по вопросам здоровья, профилактики и диагностики, познакомить со специалистами в области здравоохранения, рассказать о проектах, программах, которые существуют в нашем городе для поддержания здоровья и красоты», - уточнила лидер «Нежного бизнеса» Елена Бахарева.

Врачи Воскресенской больницы рассказали о диагностике, которую можно получить бесплатно по полису ОМС. Доктора частных клиник и салонов красоты поведали о процедурах, которые представлены в их учреждениях.

В сообществе «Нежный бизнес» состоят 120 успешных и самодостаточных женщин. Подобные встречи помогут сделать акцент на главном.

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Воскресенск
09 декабря 2024, 12:57
Богородская спортсменка стала призером фестиваля настольного тенниса
Пресс-служба администрации Богородского г.о.
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Фестиваль настольного тенниса «Народные игры» прошел в Лужниках. Он собрал более 1200 участников, среди них 30 спортсменов представляли Богородский округ.

Теннисисты из Богородского округа вместе с тренером Татьяной Кулиевой не только смогли принять участие в фестивале, но и посмотреть на сильнейших спортсменов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Он также напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

В программе праздника были соревнования среди детей в четырех возрастных категориях, игры любителей, а также матчевая встреча команд России и Москвы с участием сильнейших теннисистов страны. Из 1200 участников Богородский округ представляли 30 спортсменов. Лучший результат у Анны Кременец, завоевавшей серебряную медаль среди девушек 2009–2011 годов рождения. Анастасия Тугарина, Раис Девликамов, Олеся Котова, Амирхон Рахимкулов вышли в плей-офф турнира, но уступили призовые места соперникам.

Спортсмены Теннис Богородский
09 декабря 2024, 12:51
Более 40 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за 2 дня
Пресс-служба Минтранса МО
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В выходные в Московской области выпало до 15 сантиметров снега. Дорожные службы очистили более 40 тысяч километров муниципальных и региональных трасс за два дня.

«В работах по ликвидации снегопада задействовали 2128 дорожных рабочих и 1200 машин. В ночь на понедельник провели противогололедную обработку дорожной сети», - рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

В Минтрансе рассказали, что сегодня ночью дорожники обработали ото льда почти 25 тысяч километров дорог. В первую очередь работы провели на трассах с высокой интенсивностью движения и на опасных участках дорог.

Москву и Московскую область накрыло снегом в прошедшие выходные. Он вряд ли растает, однако на смену снегопаду придет ледяной дождь и гололедица. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дороги Снегопад
09 декабря 2024, 12:49
Подмосковный спортсмен выиграл 2 медали на соревнованиях по лыжному двоеборью
Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
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Подмосковный спортсмен Владимир Малов выиграл две медали на международных соревнованиях по лыжному двоеборью. Он завоевал два серебра.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, Кубок «Металлинвест» среди мужчин прошел с 6 по 8 декабря в Нижнем Тагиле. В турнире участвовали свыше 120 спортсменов из 16 регионов России, а также из Казахстана и Белоруссии.

Владимир Малов занял второе место в олимпийской дисциплине лыжного двоеборья. Его опередил соперник из Свердловской области.

Соревнования провели в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Спортсмены

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