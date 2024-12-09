Тысячу тракторов и роторов направили для уборки дворов Подмосковья от снега

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору сообщило, что снегопад сегодня снова ожидается в некоторых городских округах региона. Например, осадков ждут в Истре, Клину, Пушкинском и Дмитровском.

В понедельник утром средняя высота снежного покрова в Подмосковье составила 12 сантиметров. На расчистку придомовых территорий и общественных пространств направили около тысячи машин коммунальной техники и средств малой механизации.

В первую очередь от снега расчищают входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары. Затем следуют проезды, детские игровые площадки и другие объекты.