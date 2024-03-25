Тысячу свечей зажгли в Истре на акции памяти жертв теракта в Crocus City Hall

Участие в памятной акции приняли более 70 человек. Люди принесли цветы, мягкие игрушки и свечи к памятнику самолету «ИЛ-2». Из зажженных свечей жители выложили надпись «Крокус. Скорбим».

«Нескончаемой рекой жители городского округа Истра продолжают приходить, чтобы возложить цветы, игрушки, зажечь свечу памяти. Все это говорит об одном - нас не сломить, нас не запугать! Мы, народ России, всегда будем вместе, всегда будем едины», - сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Напомним, теракт в Crocus City Hall в Красногорске произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил траурную акцию «Журавли». Он поблагодарил людей за помощь и неравнодушие.

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