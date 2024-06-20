Тысячу дорожников направили на ликвидацию последствий непогоды в Подмосковье

Читайте нас в:

В работах по расчистке дорог задействовали тысячу человек и 450 машин. В ведомстве уточнили, что для оперативности также дополнительно привлекли сотрудников коммерческих предприятий.

«Работы будут продолжены до полной ликвидации последствий непогоды», - пояснил заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Администрации округов и представители «Мосавтодора» продолжают мониторить дорожную обстановку и взаимодействовать с экстренными службами. Напомним, при возникновении ЧС необходимо звонить по номеру 112.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».