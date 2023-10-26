Тысячный лифт выпустят с конвейера обновленного Серпуховского завода к концу года
Серпуховской лифтостроительный завод выпустит первую тысячу подъемников к концу года. Уже в 2024-м предприятие значительно увеличит мощности.
В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья напомнили, что завод возобновил свою работу в 2022-м. В следующем году предприятие планирует выйти на 3500 лифтов в год, а в течение еще трех лет - достичь мощности в 10 тысяч подъемников.
«Сегодня можно говорить о том, что производство Серпуховского лифтостроительного завода заработало. Теперь наша задача - его стабилизировать, постепенно наращивая мощности», - рассказал представитель акционеров завода Леонид Черноног.
Предприятие планирует стать первым в стране заводом, на территории которого будет освоено производство всех комплектующих и агрегатов лифта. Площади это позволяют.
В будущем Серпуховской завод представит новые модели пассажирских лифтов и высокоскоростные подъемники для небоскребов. Предприятие создаст 450 новых рабочих мест к 2025 году. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал на заводе весной и отметил, что правительство поможет нарастить производство. Это важно для импортозамещения.