Тысячи прихожан посетили службы в храмах Подольска в Рождественскую ночь

В Троицком кафедральном соборе архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершил Царские часы и Божественную литургию. Собравшиеся прочитали молитву о Святой Руси. Прихожане услышали церковные песнопения в исполнении архиерейского хора Подольской епархии под руководством регента Ярослава Филипсонова.

После богослужения епископ Аксий обратился к присутствующим с архипастырским словом.

«Сегодня, в Рождественский сочельник, мы совершили первое богослужение, посвященное великому событию Рождества Христова. В день Своего Рождества Господь призывает нас быть внимательными, доброжелательными и услужливыми не только к близким и друзьям, но и к тем, кто от нас далек, но нуждается в нашей помощи и поддержке. Сегодня мы с вами радуемся тому, что вновь по милости Божией дожили до Рождества Христова, и эту радость нужно разделить со всеми. С Рождественским сочельником! С праздником светлого Христова Рождества!» - поздравил прихожан владыка.