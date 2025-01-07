07 января 2025, 15:54

Тысячи прихожан посетили службы в храмах Подольска в Рождественскую ночь

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В храмах городского округа Подольск в ночь с 6 на 7 января состоялись Рождественские службы. Праздничные литургии объединили тысячи прихожан.

В Троицком кафедральном соборе архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий совершил Царские часы и Божественную литургию. Собравшиеся прочитали молитву о Святой Руси. Прихожане услышали церковные песнопения в исполнении архиерейского хора Подольской епархии под руководством регента Ярослава Филипсонова.

После богослужения епископ Аксий обратился к присутствующим с архипастырским словом.

«Сегодня, в Рождественский сочельник, мы совершили первое богослужение, посвященное великому событию Рождества Христова. В день Своего Рождества Господь призывает нас быть внимательными, доброжелательными и услужливыми не только к близким и друзьям, но и к тем, кто от нас далек, но нуждается в нашей помощи и поддержке. Сегодня мы с вами радуемся тому, что вновь по милости Божией дожили до Рождества Христова, и эту радость нужно разделить со всеми. С Рождественским сочельником! С праздником светлого Христова Рождества!» - поздравил прихожан владыка.

Праздники Подольск Религия Православное рождество
07 января 2025, 16:25
Звезды хоккея проведут матч с жителями Пушкино 11 января
Медиасток.рф
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«Легенды хоккея» проведут вторую игру нового зимнего сезона проекта «Выходи во двор» 11 января в Пушкино. Профессионалы сыграют с командой жителей на катке Центрального парка культуры и отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Матч станет первым в сезоне, среди игр, которые пройдут на территории парка, а не во дворах. В Пушкино на лед выйдут такие звезды хоккея, как Вячеслав Фетисов, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Алексей Касатонов, Андрей Коваленко, а также игроки КХЛ Сергей Коньков и Сергей Соин.

В каждой игре к профессионалам присоединяются известные актеры и представители шоу-бизнеса. На этот раз зрители увидят звезду фильма «Легенда № 17» Тимура Ефременкова, а также Ивана Жвакина, исполнившего роль Александра Кострова в «Молодежке». К ним присоединится корреспондент ТВЦ и хоккеист-любитель Илья Данильцев, а также Алексей Орлов, впервые выступающий за сборную звезд.

Юных хоккеистов ждет традиционная тренировка с Сергеем Коньковым, который поделится профессиональными секретами, а для болельщиков организуют конкурсы с призами и подарками.

Спортсмены Хоккей Пушкино
07 января 2025, 16:04
Юные баскетболисты из Подольска победили на первенстве Московской области
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Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Космос» из Подольска победили на областном первенстве. Участие в состязаниях приняли 70 юных спортсменов из разных округов Подмосковья.

За звание лучших на первенстве Московской области по баскетболу боролись команды из Подольска, Серпухова, Раменского, Коломны и Дзержинского. Соревнования среди юношей 13-ти лет состоялись в спортивной школе олимпийского резерва «Космос». Баскетболисты из Подольска обыграли игроков из Раменского со счетом 37:15, а ребят из Коломны подольские спортсмены обошли со счетом 40:5.

«Тренировать детей - это невероятное удовольствие и большая ответственность. Мне нравится наблюдать за их прогрессом, видеть, как они преодолевают трудности и достигают новых высот. Я горжусь тем, что могу быть частью этого процесса и вдохновлять юных спортсменов на достижение их целей», - поделился тренер спортивной школы олимпийского резерва «Космос» Дмитрий Сидоркин.

Спортсмены Подольск Баскетбол
07 января 2025, 15:23
Посвященные празднованию Рождества Христова мероприятия пройдут в Химках 7 января
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Во всех храмах городского округа Химки в ночь с 6 на 7 января прошли Рождественские службы. Так, сотни жителей посетили одну из наиболее массовых литургий в Храме Богоявления Господня. А 7 января

Так, в парках имени Толстого, Величко и «Дубки» в 13:00 пройдет программа «Рождественские узоры». Гости мероприятия увидят театрализованную постановку, посетят интерактивные площадки и ярмарку. Для юных посетителей подготовили анимационную программу.

В 18:00 состоится праздничное шествие «За Вифлеемской звездой». От Богоявленского храма по центральным улицам Химок пройдут народные коллективы, священнослужители и прихожане. А после мероприятия участников шествия ждут во дворе собора на праздничное чаепитие. Все желающие смогут принять участие в играх и посмотреть выступление творческих коллективов.

для горожан подготовили развлекательные тематические мероприятия.

Праздники Химки Православное рождество
07 января 2025, 15:09
Росгвардия Подмосковья проконтролировала безопасность мероприятий в Рождество
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Более 400 росгвардейцев вместе с сотрудниками других правоохранительных структур Московской области обеспечили безопасность при проведении рождественских мероприятий во всех городских округах. Слаженная работа позволила предотвратить грубые нарушения общественного порядка.

Накануне сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Московской области напомнили владельцам оружия о запрете носить его на массовые и публичные мероприятия. Помимо этого, они призвали соблюдать правила хранения и использования ножей, пистолетов и другого оборудования.

Росгвардия Православное рождество

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