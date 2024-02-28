28 февраля 2024, 21:14

Тяжелое оборудование заменили в поликлинике Дубны по нацпроекту «Здравоохранение»

Unsplash
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Правобережная поликлиника Дубненской больницы полностью перешла на цифровые технологии. Все крупное медицинское оборудование, включая рентген, флюорограф и маммограф, было обновлено до цифровых версий. Это обеспечит ускоренный и более удобный процесс диспансеризации для пациентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Недавно был открыт новый кабинет маммографии в составе поликлиники.

«Маммография тоже есть в рамках диспансеризации, также как и флюорография и другие направления, мы постарались сделать это в одном месте и в короткий срок прошел все кабинеты необходимые», - сказал главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов.

Обновление оборудования стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, национальному проекту «Здравоохранение» и личному поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Максим Тихомиров, глава городского округа Дубна, выразил благодарность всем участникам проекта за успешную реализацию поставленных задач, включая Светлану Анатольевну Стригункову, министра здравоохранения Алексея Ивановича и губернатора за поддержку инициативы.

Кабинет маммографии начал функционировать с конца декабря и способен обслуживать до 24 пациентов за смену. В настоящее время в Дубненской больнице ведутся работы по установке аналогичного цифрового маммографа и в левобережной поликлинике, что позволит расширить доступность данной услуги.

Дубна Поликлиники
28 февраля 2024, 21:44
Замену инженерных коммуникаций проведут в 1,7 тысячи домов в Подмосковье до конца года
ФКР
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Специалисты Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области заменят внутренние инженерные коммуникации в 1763 жилых домах до конца года. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

Продолжаются обширные работы по капитальному ремонту внутренних инженерных систем в многоквартирных домах Московской области. Работы включают в себя широкий спектр мероприятий, направленных на восстановление работоспособности внутренних инженерных коммуникаций.

Специалисты выполняют ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения. Планы капремонта, включая адресную программу, сроки, объем работ, разрабатываются администрацией городского округа совместно с управляющей организацией.

В случае планирования собственниками жилищно-капитального ремонта в своем доме, необходимо провести общее собрание собственников, составить заверенный протокол и направить его в администрацию городского округа для рассмотрения и планирования работ на указанный период.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте домов в 2024 году.

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ЖКХ
28 февраля 2024, 21:14
Росгвардия проверила владельцев оружия в Лобне
Телеканал «360»
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В Лобне состоялась плановая проверка владельцев оружия. Сотрудники Росгвардии на этот раз посетили дом охотника и коллекционера Ивана Мирошниченко.

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Оружие у охотника из Лобни хранится в специальном сейфе, однако в преддверии проверки, проходящей раз в год, Иван заранее подготовился к визиту контролеров.

Проверка прошла успешно: после тщательного осмотра все документы на оружие были признаны соответствующими требованиям, а условия хранения - надлежащими. Иван Мирошниченко, который с особым вниманием относится к своей коллекции и строго следует всем законодательным нормам, не ожидал иного результата.

После завершения проверки хозяин оружия вернул его в сейф, ключи от которого находятся только у него. Это является одним из обязательных условий для обеспечения безопасности хранения.

«Владелец оружия в первую очередь должен хранить его в сейфе, либо в металлическом оружейном шкафу. Доступ должен быть ограничен третьим лицам. Проверяем документы, номера на оружие. Также проверяем оружие на конструктивные изменения какие-либо», - подчеркнул старший инспектор лицензионно-разрешительного отдела Александр Абсатуров.

Лобня Росгвардия Оружие
28 февраля 2024, 21:08
Раменская больница пригласила на работу молодых специалистов
Телеканал «360»
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В Раменской больнице провели экскурсию для молодых и амбициозных специалистов. В рамках программы по привлечению новых кадров, 16 студентов из Рязанского медицинского университета посетили медицинское учреждение, чтобы познакомиться с его жизнью и коллективом.

Раменская больница - одна из крупнейших в регионе. Здесь уже трудятся более двух тысяч сотрудников, включая 760 врачей.

Молодым специалистам предлагают не только поработать в команде опытных профессионалов, но и ряд льгот и стимулов. Среди них - компенсация расходов на жилье и возможность получения земельного участка после трех лет работы в округе.

Кроме того, молодые врачи могут принять участие в программе «Земский доктор», которая предусматривает единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Больницы Врачи Раменское
28 февраля 2024, 20:48
Посвященный искусству танго концерт прошел в Черноголовке
Unsplash
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В Черноголовке состоялся уникальный концерт, посвященный искусству танго. Музыкальные произведения прозвучали в исполнении инструментального ансамбля.

В составе группы были баян, саксофон, перкуссионные инструменты, скрипка, альт, виолончель и фортепиано. Зрители имели возможность насладиться не только музыкой, но и видео с танцевальными номерами, создававшими аутентичную атмосферу.

«Нам очень приятно, что мы запустили проект под названием „Музыкальный просвет“ в городе Черноголовка при поддержке замечательно новой команды центра городского развития города Черноголовка. И у нас сегодня прошло второе мероприятие нашего проекта, концерт назывался история танго», - сказала организатор Наталья Махоткина.

Кроме того, в программе прозвучала популярная композиция «Помоги мне» из культового фильма «Бриллиантовая рука». Этот музыкальный вечер привлек большое количество посетителей, которые пришли насладиться музыкой вместе с близкими. Организаторы отметили высокий интерес к проекту и ожидание следующих выступлений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день.

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Концерты Черноголовка

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