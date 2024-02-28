Тяжелое оборудование заменили в поликлинике Дубны по нацпроекту «Здравоохранение»

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Недавно был открыт новый кабинет маммографии в составе поликлиники.

«Маммография тоже есть в рамках диспансеризации, также как и флюорография и другие направления, мы постарались сделать это в одном месте и в короткий срок прошел все кабинеты необходимые», - сказал главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов.

Обновление оборудования стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, национальному проекту «Здравоохранение» и личному поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Максим Тихомиров, глава городского округа Дубна, выразил благодарность всем участникам проекта за успешную реализацию поставленных задач, включая Светлану Анатольевну Стригункову, министра здравоохранения Алексея Ивановича и губернатора за поддержку инициативы.

Кабинет маммографии начал функционировать с конца декабря и способен обслуживать до 24 пациентов за смену. В настоящее время в Дубненской больнице ведутся работы по установке аналогичного цифрового маммографа и в левобережной поликлинике, что позволит расширить доступность данной услуги.