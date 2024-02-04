04 февраля 2024, 12:28

Тяжелоатлеты Подмосковья завоевали 7 медалей на кубке России

Федерация тяжелой атлетики России
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Спортсмены из Подмосковья завоевали семь медалей на кубке России по тяжелой атлетике. В копилке представителей региона две золотые, две серебряные и три бронзовые награды, а также семь новых рекордов страны.

Как сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области, в открытых всероссийских соревнованиях приняли участие 300 лучших спортсменов из России и Белоруссии.

В весовой категории 76 килограмм Варвара Кузьминова из Богородского городского округа выиграла золотую медаль. Также подмосковная спортсменка установила семь рекордов России.

Еще одну золотую медаль в копилку Московской области принесла Александра Фурдик из города Видное. Она успешно выступила в весовой категории 45 килограмм.

Серебряным призером кубка России стала тяжелоатлетка Яна Кондрашова, воспитанница спортшколы в поселке Малаховка, в весовой категории 64 килограмм. Еще одно серебро принесла представительница люберецкой спортшколы Евгения Гусева в весовой категории 71 килограмма.

Бронзовые медали соревнований завоевали Мария Колесова из Ногинска, Софья Врагова, тренирующуюся в Старой Купавне, а также Егор Пушмин из Ногинска.

Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин прошел в Туле с 26 января по 2 февраля на центральном стадионе «Арсенал».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
04 февраля 2024, 12:52
Жителей Подмосковья пригласили прокатиться на лыжной трассе в Серпухове
Unsplash
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Каток и лыжная трасса продолжают работать на стадионе «Спартак» в Серпухове. Для любителей активного отдыха подготовили лыжню протяженностью два километра.

Трасса подойдет для как для опытных спортсменов, так и для начинающих. Здесь проводятся тренировки для детей из отделения «Лыжные гонки» спортшколы «Звезда». Лыжня работает ежедневно.

За зимний сезон на трассе стадиона «Спартак» проводится три-четыре соревнования по лыжным гонкам. Обновленный спортивный объект распахнул свои двери перед посетителями после масштабной реконструкции, которая завершилась в прошлом году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Спортсмены Серпухов
03 февраля 2024, 23:55
Выставка «Зимние забавы» пройдет в Серпухове до 10 марта
Телеканал «360»
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Выставка работ детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) открылась в Серпуховском историко-художественном музее. Свои произведения на ней представили юные художники из частной школы-интерната «Абсолют».

Дети попытались передать в своих работах радостную атмосферу зимних дней. Ознакомиться с их творчеством можно до 10 марта. В здании музея есть научная библиотека и кафе.

Кроме того, в музее представлены три основные экспозиции. В разделе западноевропейского искусства выставлена живопись 16-19 веков, а в залах русского искусства можно увидеть работы Шишкина, Левитана, Айвазовского и Поленова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru доступна афиша мероприятий, которые проводятся на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Музеи Серпухов
03 февраля 2024, 23:24
Новый детский сад на 250 мест открыли в Королеве
Надежда Егорова
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Новое трехэтажное здание детского сада открыли в Королеве. Оно рассчитано на 250 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Учебное заведение оборудовано помещениями для колясок, медицинским блоком, столовой, а также залами для занятия музыкой и физкультурой. Для каждой группы предусмотрена отдельная раздевалка, туалет, спальная, игровая и даже буфет.

На территории детского сада разместили игровые и спортивные площадки с навесами от солнца и дождя, горки и качели. Объект возвели по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Его открытия с нетерпением ждали жители двух близлежащих жилых комплексов. Они были вынуждены возить детей в сады других районов. Учебное заведение входит в состав образовательного комплекса гимназии № 18.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте детских садов в регионе.

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Детские сады Королев
03 февраля 2024, 23:03
Уборку снега и обновление автопарка обсудили на встрече с жителями Шатуры
Анастасия Хренкова
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Руководители территориального управления, управления благоустройства и дорожной инфраструктуры Шатуры обсудили с общественностью качество пассажирских перевозок. Местным жителям пообещали решить все возникающие проблемы.

Председатель комиссии по ЖКХ общественной палаты городского округа Шатура Наталья Кузнецова от лица жителей выступила с рядом вопросов. Один из них - уборка снега.

«Пассажирам тяжело пройти, автобусам тяжело выехать. Проблема расчистки снега нас волнует», - рассказала член общественной палаты Шатуры Наталья Кузнецова.

Начальник автостанции «Шатура» Людмила Матюшкина рассказала, что специалисты принимают все необходимые меры для уборки территорий.

«Мы принимаем меры. Плитка везде почищена до асфальта, дорожки до ж/д вокзала тоже», - пояснила начальник автостанции «Шатура» Людмила Матюшкина.

Еще один не менее важный вопрос - периодическая отмена рейсов.

«Автопарк устарел, поэтому такое происходит. В прошлом году мы заменили более 40 автобусов как на городских, так и на междугородних маршрутах. Осталось заменить около 25, чтобы полностью обновить автопарк, и эта проблема решилась», - рассказала заместитель начальника управления благоустройства и дорожной инфраструктуры Валерия Ермакова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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Автобусы Шатура

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