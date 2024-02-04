Тяжелоатлеты Подмосковья завоевали 7 медалей на кубке России

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Как сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области, в открытых всероссийских соревнованиях приняли участие 300 лучших спортсменов из России и Белоруссии.

В весовой категории 76 килограмм Варвара Кузьминова из Богородского городского округа выиграла золотую медаль. Также подмосковная спортсменка установила семь рекордов России.

Еще одну золотую медаль в копилку Московской области принесла Александра Фурдик из города Видное. Она успешно выступила в весовой категории 45 килограмм.

Серебряным призером кубка России стала тяжелоатлетка Яна Кондрашова, воспитанница спортшколы в поселке Малаховка, в весовой категории 64 килограмм. Еще одно серебро принесла представительница люберецкой спортшколы Евгения Гусева в весовой категории 71 килограмма.

Бронзовые медали соревнований завоевали Мария Колесова из Ногинска, Софья Врагова, тренирующуюся в Старой Купавне, а также Егор Пушмин из Ногинска.

Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин прошел в Туле с 26 января по 2 февраля на центральном стадионе «Арсенал».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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