Тяжелоатлет из Подмосковья Даниил Вагайцев выиграл золото игр стран БРИКС

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Как пояснили в ведомстве, Вагайцев показал в рывке результат в 186 килограммов, а в толчке 230. Таким образом, его сумма двоеборья составила 416 килограммов.

Второе место занял россиянин Алексей Ловчев, его результат в двоеборье - 410 килограммов, а бронзу выиграл белорусский тяжелоатлет Роберт Куровский с результатом - 375 килограммов в двоеборье.

​Всего в копилке подмосковных спортсменов уже семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Игры БРИКС собрали более четырех тысяч спортсменов из 90 стран, которые приехали в Казань, чтобы побороться за медали в 27 видах спорта.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».