Тяжелоатлет из Можайска победил на международных соревнованиях по пауэрлифтингу

Состязания по пауэрлифтингу и отдельным его движениям WPC прошли в Москве. В них поучаствовали 330 спортсменов со всей России.

Тяжелоатлет из Можайска Владимир Яковенко выступал в упражнении «Русский жим» в весовой категории до 100 килограммов. Это новая для него категория, так как ранее он демонстрировал умения в весе до 110 килограммов.

Владимир стал победителем в этом весе и завоевал Кубок турнира. Он оказался лучшим и в абсолютном зачете.

Ранее 65-летний спортсмен из Можайска победил в патриотическом турнире по пауэрлифтингу и отдельным упражнениям «Ржевский рубеж». Владимир не первый год держит чемпионство в этой категории.

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