Тяжелоатлет из Люберец по прозвищу Русский Халк начал подготовку к новой серии рекордов

В постановке силовых трюков тяжелоатлету помогают консультанты. Это Сергей Чуприна - рекордсмен мира по сценическому экстриму - и специалисты международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира», а также заслуженный мастер спорта Михаил Палер. Русский Халк говорит, что именно Михаил является автором последних его рекордов. В команде работает также Михаил Шевляков - призер мировых первенств и один из самых сильных людей планеты.

«Благодаря команде, которая меня окружает, мероприятие во дворах Люберец переросло в масштабные акции мирового значения. Как экстремал, я приглашен на чемпионат мира Международной федерацией стронгмена в Абу-Даби 30 марта, где буду устанавливать рекорд мира по сценическому экстриму», - поделился планами Русский Халк.

Заниматься спортом Сергей Агаджанян начал в раннем детстве, с пяти лет. Сначала это были занятия боксом, кикбоксингом, греблей на байдарках, потом и гиревой спорт. Так увлекся, что до сих пор не может остановиться.

«Мой отец занимался легкой атлетикой, и у него были разряды, мама тоже увлекалась этим видом спорта. Конечно, они были для меня примером, к тому же я всегда был большой, даже тучный парень, и мне сложно было это преодолеть. Но я это сделал», - говорит Сергей.

Прозвище «Русский Халк» дали ему иностранцы за мощь и непредсказуемость. Однажды тяжелоатлет взял на буксир целый самолет и одновременно надувал до разрыва грелки. А в прошлом году Сергей тянул сразу три вертолета. Когда этот сюжет вышел на европейском телеканале и собрал массу восторженных комментариев. Впереди - новые достижения и упорная работа на пути к ним.

Декабрьский рекорд Сергей посвятит Дню героев Отечества. Результат зафиксируют 8 декабря в спортивном клубе Люберец. А пока - тренировки.

«То, чем я занимаюсь, не вид спорта. Это трюки, силовые номера, комбинированные силовые рекорды, которые собирают в себе различные направления и экстрим», - рассказывает силач.

«К большим, даже мировым рекордам и трюкам можно готовиться на любой площадке. Главное - было бы желание. За приобретение расходных материалов - медицинских грелок - отдельное спасибо администрации городского округа Люберцы, как и за помощь в организации мероприятий», - отметил рекордсмен.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении заработных плат ведущих спортсменов и тренеров Московской области. Их планируют поднять на 40%.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».