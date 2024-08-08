08 августа 2024, 09:34

Тяжелоатлет из Химок Сармат Хасцаев победил на всероссийских соревнованиях

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Инженер-конструктор химкинского научно-производственного объединения «Энергомаш» Сармат Хасцаев победил на всероссийском турнире по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу». Всего в соревнованиях поучаствовало свыше 600 человек.

Сармат Хасцаев стал лучшим в весовой категории 102 килограмма. Общий вес, который атлет поднял на состязаниях, достиг 306 килограммов. Такой же результат спортсмен показал на московских соревнованиях по тяжелой атлетике, тогда он заслужил серебро.

«Самое главное, как в спорте, так и на работе - это дисциплина, а не мотивация. Мотивация заканчивается через пол часа, а благодаря дисциплине можно многого достичь», - отметил спортсмен-тяжелоатлет Сармат Хасцаев.

Сармат активно участвует во всех спортивных мероприятиях от предприятия. Он уже планирует победить в состязаниях по дисциплине «Планка», которые проведут 8 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки Золото
08 августа 2024, 10:31
Социальные работники Орехово-Зуева напомнили о детских программах коррекции
Медиасток.рф
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Сотрудники Комплексного центра социального обслуживания Орехово-Зуевского округа напомнили о том, какие программы реабилитации они могут предложить детям. Это дидактические игры, специальные упражнения и графомоторика.

Коррекционные педагоги центра помогают детям с ограниченными возможностями здоровья преодолевать дефициты развития каждый день. Для этого они используют игры, знакомящие ребят со свойствами предметов окружающего мира, пальчиковые игры и упражнения на развитие внимания, памяти и речи.

Также социальные работники помогают развиваться ребятам творчески и занимаются с ними графомоторикой. К каждому воспитаннику проявляют индивидуальный подход.

В процессе активно участвуют и родители детей. Им также дают рекомендации и домашние задания. Кроме того, сотрудники центра проводят регулярную диагностику успехов ребят.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Орехово-Зуево
08 августа 2024, 10:27
Еще одна семья приобрела квартиру в Дзержинском по льготной программе
Министерство жилищной политики Московской области
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Молодая многодетная семья Лебедевых приобрела квартиру в Дзержинском по льготной программе

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Артем и Виктория Лебедевы воспитывают троих детей: 11-летнего Виктора, девятилетнего Льва и годовалую Варю. Все вместе они любят путешествовать на машине по России.

«Мы уже столько городов объездили: Нижний Новгород, Липецк, Геленджик, Анапа, Воронеж, Калуга. Большой семьей путешествовать на машине проще. К тому же это дает независимость. Всегда есть возможность составить собственный маршрут, задержаться в понравившихся местах», - рассказал Артем.

Раньше семья была вынуждена жить в «однушке», теперь они переедут в четырехкомнатную квартиру, где у каждого будет свои комната.

Принять участие в программе могут жители младше 35 лет, у которых нет собственного жилья. Подать заявку можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья Льготная ипотека
08 августа 2024, 10:20
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 8 августа
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла утром 8 августа. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Движение также затруднено на Калужском, Ленинградском, Варшавском, Носовихинском, Минском, Киевском, Боровском, Пятницком, Щелковском шоссе и на шоссе Энтузиастов. В региональном Минтрансе уточнили, что на дорогах зафиксировали 961 тысячу автомобилей, что на 1,8% ниже по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
08 августа 2024, 10:01
Прокуратура установит обстоятельства ДТП с автобусом в Ступине
Медиасток.рф
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Утром 8 августа на 95-м километре трассы М-4 «Дон» микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, пострадали пять человек. Установление обстоятельств взяла на контроль прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, легковая машина столкнулась с микроавтобусом, в котором находились 15 человек. От удара он перевернулся на бок, пять человек пострадали. Им оказали необходимую помощь «Ступинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проверки проводимой по данному факту», - отметили в ведомстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ДТП Ступино

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