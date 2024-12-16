Творческий вечер в честь педагога школы искусств прошел в Воскресенске

Стали известны даты сдачи Единого государственного экзамена в муниципалитете. Названы дни основных испытаний и резервные, когда можно будет пересдать ЕГЭ.

В основной период первыми школьники будут сдавать 23 мая литературу, историю и химию. 27 мая пройдут ЕГЭ по математике базового и профильного уровня. 30 мая стартуют экзамены по русскому языку. 2 июня наступит очередь физики и обществознания, 5 июня состоятся письменные ЕГЭ по иностранным языкам, а также по географии и биологии. 10 и 11 июня будут принимать устные экзамены по иностранным языкам и информатике.

Резервными днями для сдачи ЕГЭ по разным предметами будут 16, 17, 18, 19 и 20 июня, а 23 июня можно будет пройти испытание по всем учебным дисциплинам.

Выпускники смогут по желанию пересдать ЕГЭ по одному предмету на свой выбор, но результат предыдущего теста будет аннулирован.