Творческий вечер поэтессы Владиславы Оксюта пройдет в Мытищах 24 октября

Владислава Оксюта - лауреат и победитель фестивалей «Славянский базар», The Golden Voices, «Страна, пой», «Родники», а также множества других престижных российских и международных конкурсов. Поэтесса поставила мьюзикл «Паруса», актором которого является. Владислава записала также 10 авторских сольных альбомов.

Гости творческого вечера насладятся песнями в исполнении самой певицы. На мероприятии можно будет пообщаться с поэтессой, задать ей вопросы о творчестве. Перед началом мероприятия будет дан старт выставке авторских работ Владиславы.

Творческий вечер пройдет 24 октября в 15:30 по адресу: поселок Пироговский, улица Пионерская, строение № 2, Центр культуры «Подмосковье». Для всех желающих вход на мероприятие бесплатный.

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