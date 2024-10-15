Творческий вечер для молодых людей с ОВЗ прошел в Балашихе

14 сентября в библиотеке прошла очередная встреча проекта. Молодые люди занимались веселой артикуляционной и речевой гимнастикой, а также читали вслух произведения различных авторов. Программа была разработана с целью поддержания интереса к чтению и выполнению домашних заданий.

«Занятия с нашими особенно любимыми ребятами проходят по-разному: мы все время в поиске новых форматов, чтобы у них не угасал интерес к чтению», - отметил организатор мероприятия.

Он добавил, что в этот раз участники сами предложили, как провести встречу, и это решение оказалось успешным.

«Наши чтецы с удовольствием читали стихотворения Тамары Рыбаковой и делились опытом выполнения домашних заданий, одним из которых было нарисовать воробьев из одноименного стихотворения», - рассказал он.

Проект также знакомит участников с творчеством местных поэтов и писателей, чьи произведения способствуют воспитанию любви к родному краю и своей стране, даря хорошее настроение и сердечную теплоту. В следующем занятии ребята планируют нарисовать тучку с дождиком и поделиться плодами своего творчества.

Такие мероприятия не только развивают навыки чтения, но и помогают создать дружескую атмосферу, способствующую социальной адаптации молодежи с ОВЗ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».