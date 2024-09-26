Творческий мастер-класс провели для первоклассников в Лобне

Ребята узнали о том, как появились книги, какие существуют виды библиотек и почему важно бережно относиться к книгам. После лекции для первоклассников был организован мастер-класс по созданию книжных закладок.

«Мы предложили детям выбрать композицию, наклейки и декор, чтобы создать уникальные закладки для их любимых книг. Дети с удовольствием придумывали и мечтали о том, в какие книги они положат свои творения», - поделились организаторы мероприятия.

Напомним, что центр досуга «Восточный» расположен в Лобне на улице Шадунца, 7.

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