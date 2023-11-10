Творческий конкурс рисунков «Дети против коррупции» начался в Подмосковье

В Главном управлении региональной безопасности заявили, что лучшие конкурсные работы разместят в виде наружной рекламы на баннерах в Подмосковье. Работы принимают в таких номинациях, как «Подмосковье против коррупции», «Наше будущее без коррупции», «Слышим, видим, не молчим!» и других.

Победителям и призерам также вручат грамоты и ценные подарки: планшет, умные часы и яндекс-станцию.

Подробнее с информацией о правилах и условиях конкурса можно ознакомиться на официальном сайте.

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