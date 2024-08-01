01 августа 2024, 19:41

Творческий фестиваль пройдет 2 августа в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В молодежном центре «Импульс» в Мытищах состоится творческий фестиваль HAND MADE. Гости примут участие в мастер-классах, интерактивных играх и конкурсах.

Каждый сможет обучиться новым техникам и создать свои собственные шедевры. Начало состоится в 11:00 в молодежном центре «Импульс» по адресу: город Мытищи, улица Силикатная, 12. Организаторы отмечают, что участники и гости смогу проявить себя и, возможно, открыть в себе новые таланты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Мытищи Фестивали
01 августа 2024, 20:01
Акция по сдаче старых вещей прошла в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В рамках партийного проекта «Чистая страна» местный координатор Алексей Лаптев и активисты партии «Единая Россия» провели акцию по сдаче ненужной одежды. Установленные по всему городу контейнеры позволяют жителям удобно и без лишних хлопот избавиться от старых вещей.

Партийный проект «Чистая страна» призывает всех граждан принять участие в экологических инициативах и внести свой вклад в сохранение природы. Организаторы отмечают, что участие в таких акциях способствует формированию культуры ответственного обращения с отходами.

«Этот проект является ярким примером того, как совместные усилия могут привести к реальным положительным изменениям. Экологические акции как нельзя лучше подходят для формирования активной жизненной позиции по отношению к окружающей среде», - отметил Алексей Лаптев.

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Мытищи Общественные акции
01 августа 2024, 19:59
Окружные форумы для волонтеров провели в Подмосковье
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Министерство информации и молодежной политики Московской области регулярно проводит образовательные мероприятия для волонтеров региона в течение всего года. В этом месяце в Лобне и Люберцах прошли окружные форумы для руководителей и активистов добровольческих организаций, собравшие свыше 200 участников из 15 городских округов.

В настоящий момент волонтерское движение Подмосковья активно развивается и объединяет почти 49 тысяч активистов. В этом году уже удалось организовать более двух тысяч мероприятий и акций, а также реализовать почти 900 добрых дел.

Эти цифры продолжают увеличиваться, ведь волонтеры сталкиваются с новыми вызовами и активно участвуют в самых важнейших задачах в регионе и стране. Чтобы успешно справляться с этими вызовами и оставаться эффективными, добровольцы постоянно обучаются, приобретают новые знания и повышают свою профессиональную квалификацию.

«Со своей стороны мы стараемся помогать им в этой работе, проводим образовательные форумы, семинары, круглые столы, приглашаем спикеров федерального уровня, организовываем практические занятия», - отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках форумов состоялись семинары для руководителей добровольческих организаций и активистов движения «Волонтеры Подмосковья». Эксперт Ассоциации тренеров Российского Союза Молодежи, наставник проекта «Росмолодежь.Гранты» и «Твой Ход» Артем Рыков поделился своими рекомендациями по продвижению деятельности волонтеров, направленной на вовлечение большего числа граждан в добровольческую работу. Он акцентировал внимание на важности командного духа среди активистов и понимания целей их мероприятий.

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Волонтеры Молодежь
01 августа 2024, 19:35
Второй этап подготовки к зиме стартовал в военных городках Подмосковья
Министерство ЖКХ Московской области
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Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС) начали вторую стадию оценки готовности военных городков к зимнему сезону. Первая проверка состоялась в июне и охватила 34 населенных пункта.

В течение последних суток эксперты оценили состояние трех военных городков, расположенных в городских округах Коломна и Сергиев Посад. В настоящее время уровень готовности двух городков в Коломенском округе составляет 90% и 70%, тогда как один городок в Сергиевом Посаде готов на 70%.

В процессе проверки специалисты анализируют состояние тепловых сетей, котельных, канализационно-насосных станций, очистных сооружений, жилого фонда, социальных объектов и придомовых территорий. Особое внимание было уделено работникам, обеспечивающим тепло в городках, а также аварийным бригадам.

Первые результаты проверки выявили ряд проблемных участков, требующих вмешательства. В частности, в 20 военных городках необходимо выполнить текущий ремонт котельных, в трех - провести работы по ремонту КНС и очистных сооружений, а в пяти - заняться благоустройством территорий.

На середину июля 2024 года степень готовности к зиме варьировалась: в трех городках достигала 90%, в 14 - составляла 45%, а в 17 - была ниже 45%. Подготовительные мероприятия продолжаются.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский отметил, что подготовка военных городков к зиме представляет собой не просто задачу, а обязанность перед гражданами.

«Мы продолжаем активные работы и уже видим положительную динамику, которая позволяет нам уверенно двигаться к 100% готовности», - добавил Велиховский.

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Коломна ЖКХ Отопление Сергиев Посад
01 августа 2024, 19:27
Администрация Мытищ провела совещание о подготовке к осенне-зимнему периоду
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в администрации Мытищ прошло совещание с управляющими организациями. Исполняющий обязанности главы городского округа Олег Сотник обсудил вопросы, касающиеся уборки снега и обеспечения безопасности на дорогах.

На встрече представили информацию о наличии необходимого оборудования и техники для зимней уборки.

В округе расположено более 1200 многоквартирных домов, и своевременная уборка дворовых территорий зимой имеет особое значение для комфортного передвижения жителей. Также было отмечено, что на территории округа функционирует порядка 800 контейнерных площадок.

В ходе совещания обсудили проблемы вывоза твердых коммунальных отходов. Муниципалитет активно сотрудничает с Сергиево-Посадским региональным оператором, однако остаются нерешенные вопросы.

Начальник управления ЖКХ городского округа Мытищи Александр Хаюров сообщил, что для контроля за своевременным вывозом мусора на проблемных контейнерных площадках установят видеокамеры. Это поможет предотвратить накопление отходов и улучшить санитарное состояние территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развитие ИИ позволит следить за порядком и безопасностью.

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ЖКХ Мытищи Отопление

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