Творческий фестиваль дружбы народов прошел в Лобне

Количество стихийных свалок в Подмосковье уменьшилось в 4 раза с 2020 года

Несанкционированных свалок мусора в Подмосковье становится меньше с каждым годом. Об этом говорят последние данные по ликвидации навалов в 2023 году.

«В этом году выявили 1253 новые свалки. С учетом прошлогодних навалов, в концу декабря останется 41 объект. Видно, что происходит системное снижение образования свалок. В 2023 году их появилось почти в четыре раза меньше по сравнению с 2020-м», - рассказал министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов.

В 2020 году насчитали 4534 свалки, в 2022-м - 1939, а в нынешнем - 1267. Снизилось и число жалоб - с 28,6 тысячи в 2020-м до 15,7 тысячи в 2023-м.

По словам министра, Дмитровскому, Егорьевскому и Мытищинскому округам осталось расчистить по четыре свалки до конца года. В других муниципалитетах работы больше.

Минэкологии продолжит работать над уменьшением количества свалок в Подмосковье.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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