Творческий фестиваль «Белые крылья памяти» провели в Наро-Фоминске ко Дню воинской славы

Фестиваль приурочен к годовщине контрнаступления Красной Армии в битве под Москвой. Помимо творческих номеров, гости мероприятия увидели кадры кинохроники и вспомнили о событиях начала декабря 1941 года.

«Мы полагаем, по прошествии 10 лет, как этот фестиваль проходит на территории хореографической школы имени Ирины Зайцевой, что это очень нужное дело в патриотическом воспитании не только подрастающего поколения, но и всех наших российских и советских людей», - сказала организатор фестиваля «Белые крылья памяти» Наталья Кадыгроб.

Вскоре фестиваль «Белые крылья памяти» планируют сделать областным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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