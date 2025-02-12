Творческие занятия провели для детей с ОВЗ в Домодедове

Занятия провели в школе № 1. Ребят обучали азам в музыке, изо и хореографии.

«Одна группа - 12 человек и другая группа тоже 12 человек. Дети очень музыкальные, трудоспособные, трудолюбивые, и у них горят глаза. Я чувствую, что им это нравится, и значит, мы в правильном направлении», - отметила директор филиала «Дарование» Домодедовской детской школы искусств Яна Рудь.

К примеру, преподаватель Домодедовской детской школы искусств филиала «Гармония» Сергей Радько обучает детей игре на синтезаторе и баяне. За три года занятий его воспитанники победили на нескольких конкурсах.

«Дети получают возможность творить, развиваться. Получают знания такие же, которые дают в детской художественной школе», - добавила преподаватель Домодедовской детской школы искусств Евгения Зеленая.