11 января 2025, 12:47

Творческие мастер-классы для участников «Активного долголетия» прошли в Дмитрове

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Творческую встречу провели для пенсионеров Дмитровского городского округа. Мероприятие организовали в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие».

Мастер-класс провели в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Дмитровский». Участников учили рисовать пейзажи города.

Другое творческое занятие для участников «Активного долголетия» организовали в Центральном дворце культуры «Созвездие». Его назвали «Зимнее настроение». Самому старшему участнику уже исполнилось 92 года.

Отметим, что в рамках губернаторской программы для пенсионеров Дмитрова регулярно проводят не только мастер-классы по рисованию, но и образовательные программы. Также работают клубы по интересам, проводятся встречи с психологом, семинары на тему ЖКХ и занятия по компьютерной грамотности.

«В Дмитровском городском округе уделяется огромное внимание людям пожилого возраста. Ведь очень важно, чтобы их жизнь была наполнена событиями и положительными впечатлениями, чтобы никто из них не чувствовал себя одиноко!» - сказал заместитель главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Записаться на активности можно по телефону 8 916 936-00-55 или на портале «Долголетие».

Активное долголетие Дмитров
11 января 2025, 13:45
Искусствовед из Химок стала стипендиатом губернатора Подмосковья
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Директор картинной галереи имени Горшина в Химках Марина Самбур победила в ежегодном конкурсе стипендий губернатора Московской области Андрея Воробьева. Они вошла в пятерку лучших в номинации «Выдающийся деятель культуры и искусства».

Теперь Марина Самбур получит финансовую поддержку от властей региона на реализацию ее художественно-музыкального проекта «Живописный концерт». В его рамках в октябре в галерее организовали интерактивное мероприятие «Ради мира на Земле. Василий Верещагин».

Посетители увидели на экране картины живописца, а также узнали об особенностях произведений. Атмосферу создавали классические музыкальные композиции, которые исполнили педагоги и ученики Центральной детской школы искусств.

Напомним, что стипендии присуждают на один год. Всего передали 15 стипендий в двух номинациях. Вторую вручали молодым талантливым авторам Подмосковья.

Награды Химки
11 января 2025, 13:39
Врачи НИКИ детства рассказали об опасности метапневмовируса
Медиасток.рф
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Метапневмовирус — вирус, который часто встречается в сезон простуд и ОРВИ. Врачи Ники детства рассказали, кто находится в зоне риска заражения, а также назвали методы борьбы с болезнью.

Вирус наиболее опасен для детей и пожилых людей. У этой категории пациентов он может вызвать пневмонию, бронхит или бронхиолит. Помимо этого, у людей, страдающих бронхиальной астмой, он может быть виновником ее обострения. В остальных случаях заболевание протекает легко, поэтому специфического лечения нет.

«Метапневмовирус не является новым, он давно существует среди других вирусов, с которыми мы сталкиваемся в сезон ОРВИ. По своим клиническим проявлениям он похож на легкую респираторно-вирусную инфекцию. Его симптомы такие же, как и у других простудных заболеваний: насморк, кашель, затрудненное дыхание и повышение температуры», - отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Как правило, заболевание передается воздушно-капельным путем. Пациентов лечат от него, как при обычной простуде: снижают температуру и используют сосудосуживающие средства.

«Чтобы снизить риск заражения метапневмовирусом, необходимо соблюдать правила личной гигиены и избегать контактов с больными людьми», - посоветовала врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

Несмотря на то, что специальной терапии от метапневмовируса нет, врачи призывают не заниматься самолечением и при появлении первых симптомов обращаться к специалистам.

Здравоохранение Врачи Метапневмовирус
11 января 2025, 13:38
Акция по экологичной переработке новогодних елок пройдет в Химках
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Жители Химок могут грамотно утилизировать новогодние ели и подарить им новую жизнь. Акция стартует 15 января.

Живые и искусственные ели необходимо собирать в специальные бункеры для крупногабаритных отходов. Такие пункты приема открыли в каждом муниципалитете Подмосковья. В Химках это площадка «Мегабак» на улице Машинцева, а также пункты на улицах Планерной, Мичурина, в Сходне и Подрезкове.

«Из одной живой елки может получиться около 25 килограмм полезной щепы. Для удобства жителей постарались разместить больше точек вблизи контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов. В прошлом году на территории Московской области сдано на переработку более 500 кубометров сырья. В этом сезоне планируем увеличение объемов», - сказал заместитель председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

После отгрузки деревьев, их переработают в щепу в специальных дробилках. Затем часть используют как компост, часть - для производства почвогрунтов.

Материал смогут использовать при высадке деревьев в рамках областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы». Также он пойдет на производство фанеры для производства детских площадок. Акция завершится 10 февраля.

Химки Переработка Экология
11 января 2025, 13:29
Новогодний троллейбус перевез более 5 тысяч пассажиров в праздники в Химках
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Стилизованный по-праздничному троллейбус «Химкиэлектротранса» традиционно выходил на линию в новогодние каникулы. Накануне в администрации Химок рассказали о том, сколько пассажиров он перевез.

Троллейбус следует по маршруту № 1 - от улицы Дружбы до стадиона «Родина». Он будет ездить до 14 января.

«Новогодний троллейбус - ежегодная традиция. Так наше предприятие поздравляет гостей и жителей муниципалитета», - отметил директор муниципального предприятия «Химкиэлектротранс» Александр Васильев.

Кроме того, в Химках ездит и ретро-троллейбус. Сейчас его полностью обновили. В салоне есть советский билетный аппарат, компостеры, черно-белые фотографии, оригинальные гирлянды и елка.

Ранее мы рассказывали о том, что в Химках состоялась ежегодная рождественская лыжная гонка. Участие в соревнованиях приняли свыше 60 спортсменов.

Химки Новый год

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