Творческие мастер-классы для участников «Активного долголетия» прошли в Дмитрове

Мастер-класс провели в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Дмитровский». Участников учили рисовать пейзажи города.

Другое творческое занятие для участников «Активного долголетия» организовали в Центральном дворце культуры «Созвездие». Его назвали «Зимнее настроение». Самому старшему участнику уже исполнилось 92 года.

Отметим, что в рамках губернаторской программы для пенсионеров Дмитрова регулярно проводят не только мастер-классы по рисованию, но и образовательные программы. Также работают клубы по интересам, проводятся встречи с психологом, семинары на тему ЖКХ и занятия по компьютерной грамотности.

«В Дмитровском городском округе уделяется огромное внимание людям пожилого возраста. Ведь очень важно, чтобы их жизнь была наполнена событиями и положительными впечатлениями, чтобы никто из них не чувствовал себя одиноко!» - сказал заместитель главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Записаться на активности можно по телефону 8 916 936-00-55 или на портале «Долголетие».