Творческие коллективы из Воскресенска стали победителями фольклорного конкурса в Бронницах

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Участие в конкурсе приняли воспитанники класса народного вокала преподавателя Елены Валенковой, фольклорные ансамбли «Жемчужинка» из Дворца культуры «Химик» и «Ирей» из детской школы искусств № 3, а также солисты Анастасия Кадушкина, Ольга Коленченко и София Петрова.

Жюри высоко оценило вступления ребят. В итоге Анастасия Кадушкина и София Петрова стали лауреатами I степени, ансамбль «Жемчужинка» - лауреатом II степени, детский фольклорный ансамбль «Ирей» и Ольга Коленченко - лауреатами III степени. Баянисты получили дипломы лучших концертмейстеров.

Теперь Анастасия Кадушкина и София Петрова станут участницами Гала-концерта и выступят на сцене Государственного российского дома народного творчества имени Поленова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

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