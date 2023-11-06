Творческие коллективы из Химок стали лауреатами Всероссийского фестиваля «Перепляс»

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В номинации «Ансамблевое исполнительство» первое место занял фольклорный ансамбль «Елань» кафедры народно-певческого искусства МГИК.

Сводные ансамбли кафедр сольного народного пения и народно-певческого искусства также были удостоены второго места под руководством Виктора Бакке, Татьяны Бушуйкиной, Алины Мухаматшиной и хореографов Надежды Григорьевой и Полины Панасовой.

Кроме того, сольные исполнители из Химок были отмечены наградами. В конкурсе «Сольная пляска» первое место заняла Марфа Бабыкина, а третье место - Рада Фролова и Анфиса Демкина. Анастасия Власова была удостоена диплома первой степени.

Всего в фестивале участвовали более 30 артистов из разных регионов России. Оценку выступлениям участников давало независимое жюри, в состав которого входили заслуженные работники сферы культуры РФ.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина подчеркнула, что выпускник и студент МГИК - это знак качества для артиста.

«Они востребованы и популярны не только в пределах округа, но и на региональном и федеральном уровне», - добавила Наталья Каныгина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на портале welcome.mosreg.ru размещается информация обо всех мероприятиях, которые проводятся для жителей Московской области.

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