Творческие коллективы из Химок победили на всероссийском конкурсе танца «Красная гора»

Читайте нас в:

Ансамбль «Юность» под руководством Заслуженного работника культуры Московской области Лилии Егжовой стал лауреатом I степени в номинации «Стилизованный народный танец 9-12 лет». Ансамбль «Улыбка» под руководством Ларисы Голенковой стал лауреатом ll степени в номинации «Стилизованный народный танец 13-16 лет», а также лауреатом lll в номинации «Эстрадный танец 9-12 лет».

Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила, что творческое образование в Химках пользуется высоким спросом. Центральная детская школа искусств заслуженно признана одним из лучших музыкальных образовательных заведений России.

Напомним, что с 15 апреля по 15 июня в центральной детской школе искусств пройдет прием новых учеников на отделения хореографии, живописи, музыки и современного искусства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».