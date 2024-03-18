18 марта 2024, 18:15

Творческая встреча с народным художником России Валерием Страховым пройдет в Коломне

Коломенская картинная галерея "Дом Озерова"
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Жителей и гостей Подмосковья приглашают на творческую встречу с народным художником России Валерием Страховым. Мероприятие пройдет 19 марта в картинной галерее «Дом Озера» в Коломне.

Валерий Страхов родился 25 февраля 1950 года в Череповце. Он окончил Ярославское художественное училище и Московский государственный художественный институт имени Сурикова.

Картины художника хранятся в Государственном Русском музее, в Вологодской областной картинной галерее, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

Валерий Страхов пишет в пейзажном жанре, при этом развивает традиции русского натурного реалистического пейзажа настроения. Начало встречи в 16:00. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Коломна Художники
18 марта 2024, 18:34
Подмосковье выиграло 6 медалей на соревнованиях за кубок Евразийских стран по прыжкам в воду
фото: Илья Хамов
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Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду. В копилке Московской области три золотые и три серебряные медали. Об этом сообщили в пресс-службы Министерства физической культуры и спорта региона.

В составе команды сборной России выступали спортсмены из Московской области: Кристина Ильиных, Елизавета Кузина, Виктория Казанцева, Александр Бондарь.

Елизавета Кузина заняла первое место в прыжках с трехметрового трамплина. Кристина Ильиных и Елизавета Кузина взяли золото в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Серебряная награда в этой дисциплине досталась подмосковной спортсменке Виктории Казанцевой и Надежде Трифоновой из Санкт-Петербурга. Также победителями в синхронных прыжках в воду с десятиметрового трамплина стали Виктория Казанцева в паре с Екатериной Беляевой из Москвы.

В мужских соревнованиях в этой же дисциплине Александр Бондарь из сборной Московской области в паре с Русланом Терновым из Пензы завоевали серебряную медаль.

Всего в соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Венесуэлы, Кубы и других стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
18 марта 2024, 18:34
Тендер на проведение капремонта здания колледжа объявили в Раменском
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс на проведение капитального ремонта колледжа объявили в городском округе Раменский Московской области. Всего планируется отремонтировать более пяти тысяч квадратных метров здания учебного заведения.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Исполнителю предстоит подготовить проектную документацию, провести инженерные изыскания, провести капитальный ремонт здания «ГБПОУ МО „Раменский колледж“ и установить необходимое оборудование.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Раменское Ремонтные работы конкурсы
18 марта 2024, 18:17
Тендер на строительство блочно-модульной котельной объявили в Рузе
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс на строительство блочно-модульной котельной объявили в Рузе. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Об этом сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, разработать документацию, а также построить объект и установить необходимое оборудование.

Работы выполнят по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Руза
18 марта 2024, 18:17
Предпринимателям Подмосковья напомнили о сервисах для упрощения экспорта продукции
Unsplash
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Три контейнера с экспортными товарами МСП отправятся из Подмосковья весной. Часть продукции разместят в зарубежных сетевых магазинах, а часть отправят в рамках поставок по экспортным контрактам.

«Уже сейчас, в марте, мы занимаемся проработкой возможности комплектации сразу нескольких контейнеров с экспортным грузом подмосковных компаний МСП. В апреле рассчитываем отправить в общей сложности три контейнера: в Саудовскую Аравию, Китай, и Объединенные Арабские Эмираты», - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для представителей бизнеса в регионе действуют специальные программы, например, сервис «Контейнер для МСП». С его помощью пять подмосковных компаний доставили продукцию в ОАЭ. Еще один сервис «Листинг в зарубежных торговых сетях» позволяет разместить продукцию на полках иностранных супермаркетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Экспорт Бизнес

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