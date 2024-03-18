Творческая встреча с народным художником России Валерием Страховым пройдет в Коломне

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Валерий Страхов родился 25 февраля 1950 года в Череповце. Он окончил Ярославское художественное училище и Московский государственный художественный институт имени Сурикова.

Картины художника хранятся в Государственном Русском музее, в Вологодской областной картинной галерее, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

Валерий Страхов пишет в пейзажном жанре, при этом развивает традиции русского натурного реалистического пейзажа настроения. Начало встречи в 16:00. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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