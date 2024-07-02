Творческая встреча с бардом Василием Лысачом прошла в Мытищах

Автор-исполнитель Василий Лысач завсегдатай праздничных концертов в клубе «Активное долголетие» в Мытищах.

«Он замечательно поет под гитару свои песни. И сегодня все они будут посвящены вечным ценностям. А зрители - люди, достигшие серебряного возраста, за плечами которых богатый опыт, семейные традиции, с удовольствием послушают, а потом за чашечкой чая вспомнят былые годы», - рассказала руководитель клуба «Активное долголетие» в Мытищах Снежана Галушевская.

Многие участники клуба считают его вторым домом. В январе 2025-го проект в Мытищах отметит пять лет работы.

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