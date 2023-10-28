Творческая школа «Новые имена» пройдет в Подмосковье с 30 октября по 5 ноября

Всего было выбрано 17 юных участников в возрасте от 11 до 18 лет. Они являются студентами музыкальных школ, институтов и колледжей Москвы, Казани, Ижевска, Воронежа, Ханты-Мансийска и Кемерово.

Целью мероприятия является повышение профессионального уровня молодых музыкантов и развитие их творческого потенциала. Программа школы включает индивидуальные мастер-классы от известных профессоров и педагогов.

Мастерством с участниками школы будут делиться преподаватели Московского государственного института культуры, Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке и Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных.

В ходе обучения участников ожидают индивидуальные и ансамблевые занятия, творческие лаборатории, концертные выступления и экскурсии. Каждому музыканту предоставляется время для самостоятельных занятий. Мастерство участников школы «Новые имена» можно будет оценить на концертах, которые состоятся 3 и 4 ноября в рамках празднования «Ночи искусств» в музее-заповеднике «Горки Ленинские».

Руководство музея-заповедника отметило, что сотрудничество с Фондом «Новые имена» является постоянным, и концерты стипендиатов часто проводятся на разных площадках. Проведение Творческой школы станет новым этапом развития взаимоотношений и, возможно, приведет к новым совместным проектам.

На основе результатов осенней Творческой школы самые талантливые музыканты могут быть рекомендованы для статуса стипендиата Фонда «Новые имена». Этот статус предоставляет право на получение единовременной стипендии и путевки в Творческую школу «Новые имена» в 2024 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях, которые проводятся на территории Московской области.

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