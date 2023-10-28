28 октября 2023, 23:08

Творческая школа «Новые имена» пройдет в Подмосковье с 30 октября по 5 ноября

Министерство культуры и туризма МО
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Осенняя Творческая школа «Новые имена», специализирующаяся на духовых и ударных инструментах, пройдет с 30 октября по 5 ноября на территории музея-заповедника «Горки Ленинские». В ней примут участие одаренные музыканты из разных регионов России, прошедшие конкурсный отбор.

Всего было выбрано 17 юных участников в возрасте от 11 до 18 лет. Они являются студентами музыкальных школ, институтов и колледжей Москвы, Казани, Ижевска, Воронежа, Ханты-Мансийска и Кемерово.

Целью мероприятия является повышение профессионального уровня молодых музыкантов и развитие их творческого потенциала. Программа школы включает индивидуальные мастер-классы от известных профессоров и педагогов.

Мастерством с участниками школы будут делиться преподаватели Московского государственного института культуры, Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке и Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных.

В ходе обучения участников ожидают индивидуальные и ансамблевые занятия, творческие лаборатории, концертные выступления и экскурсии. Каждому музыканту предоставляется время для самостоятельных занятий. Мастерство участников школы «Новые имена» можно будет оценить на концертах, которые состоятся 3 и 4 ноября в рамках празднования «Ночи искусств» в музее-заповеднике «Горки Ленинские».

Руководство музея-заповедника отметило, что сотрудничество с Фондом «Новые имена» является постоянным, и концерты стипендиатов часто проводятся на разных площадках. Проведение Творческой школы станет новым этапом развития взаимоотношений и, возможно, приведет к новым совместным проектам.

На основе результатов осенней Творческой школы самые талантливые музыканты могут быть рекомендованы для статуса стипендиата Фонда «Новые имена». Этот статус предоставляет право на получение единовременной стипендии и путевки в Творческую школу «Новые имена» в 2024 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях, которые проводятся на территории Московской области.

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Музыка
28 октября 2023, 23:52
Регоператор МСК-НТ принял участие в областном конкурсе «Лучший по профессии» в Одинцове
МСК-НТ
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Областной смотр-конкурс «Лучший по профессии» среди работников жилищно-коммунальной сферы прошел 26 октября в Одинцове. Он проводится с целью повышения престижа профессии, уровня теоретических знаний и практических навыков.

Компания регионального оператора МСК-НТ, оказывающая коммунальную услугу «обращение с ТКО» в Чехове, Подольске, Серпухове, Пущино и Протвино, участвовала в представительской части мероприятия.

Всего в конкурсе 11 номинаций, в которых приняли участие более 250 человек. При этом в выставочной части участвовали более 20 организаций и предприятий, которые предоставляют услуги ЖКХ жителям Московской области.

Мероприятие проводится ежегодно. Конкурс прошел уже в 22 раз, в его рамках выбирают лучших работников ЖКХ. Организацией занимается Министерство ЖКХ Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по модернизации системы ЖКХ в Московской области. Он указал, что работы должны быть прозрачными и своевременными. На эти цели выдели 320 миллиардов рублей.

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Одинцово ЖКХ конкурсы
28 октября 2023, 23:27
Коммерческое помещение со скидкой 50% выставили на торги в Коломне
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Коммерческое помещение со скидкой 50% можно приобрести в деревне Подлужье городского округа Коломна. Принцип торгов заключается в том, чтобы предложить наибольшую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Помещение расположен на улице Луговая, дом № 3. Для того, чтобы снизить цену на торгах, необходимо начать поиск лотов с пометкой «продажа посредством публичного предложения». Такой формат применяется, если ранее аукцион признали несостоявшимся.

В городском округе Коломна на торгах именно такой лот - помещение площадью 171,8 квадратных метров, которое предлагается приобрести в собственность. Здесь будущий владелец сможет осуществлять любую деятельность.

Заявки от участников принимаются до 16 января, а определение победителя состоится 18 января 2024 года. Принять участие могут все желающие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Аукционы
28 октября 2023, 22:48
Получение сертификатов на перевозку животных упростили в аэропорту Домодедово
Н. Надточая
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Теперь сертификат для путешествий с питомцами можно оформить онлайн. Правда, посетить ветеринара лично все равно придется, рассказали в Россельхознадзоре.

Главный государственный инспектор управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям Елена Олефир сообщил, что получить специальный сертификат для перевозки животных стало значительно проще. Теперь можно оставить предварительную заявку на официальном сайте Россельхознадзора. Там размещены подробные инструкции о том, как это сделать.

В ветеринарном сертификате будут указаны прививки, которые делали животному, а также последняя дата обработки от паразитов. Получение документа поможет значительно сэкономить время.

«С ним пассажир приходит на прием к ветеринарному инспектору, который проведет только визуальный осмотр животного. Это займет не более 20 минут. Стразу после этого пассажир может отправиться на регистрацию, - пояснила Елена Олефир.

Напомним, ранее сертификаты выдавали только в аэропорту. В среднем на осмотр животного и оформление всех необходимых документов уходило около 40 минут. Таким образом пассажирам нужно было рассчитывать время и приезжать в воздушную гавань заранее, чтобы успеть пройти все необходимые процедуры. Нередко образовывались очереди.

Пассажирка по имени Елизавета поделилась первыми впечатлениями от перелета. Она вместе со своим померанским шпицем Боней летела в Турцию.

«Сейчас оформить ветеринарный сертификат стало гораздо проще. <…> Здесь я потратила не более 10 минут, - рассказала Елизавета.

Отметим, что ветеринарный сертификат можно оформить за 5 дней до полета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Аэропорт Домодедово Животные
28 октября 2023, 22:22
Делегация Смоленской области посетила социальные учреждения Егорьевска
Виталий Сид
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Экскурсию для делегации из Смоленской области провели по соцучреждениям города Егорьевск. Ее представители переняли опыт коллег из Подмосковья и обсудили возможность сотрудничества в области социального развития.

Один из первых делегация посетила Семейный центр помощи семье и детям «Преображение». Там предоставляют различные услуги семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Участники делегации познакомились с работой центра, программами и услугами, которые там предлагаются. Они отметили, что такие центры имеют большое значение для общества.

Затем делегация посетила добрый дом «Егорьевский», где ее представители ознакомились с условиями проживания. Работники этого учреждения активно занимаются социализацией и психологической поддержкой проживающих здесь людей.

Кроме того, в ходе визита обсудили возможность расширения сотрудничества между Смоленской областью и городом Егорьевск в области социального развития. Была высказана идея об обмене опытом и знаниями, а также о возможности оказания дополнительной финансовой поддержки.

В состав делегации вошли заместитель министра образования и науки, а также другие сотрудники социальных учреждений Смоленской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Следующей остановкой на маршруте было отделение дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания «Егорьевский». Здесь люди, которым нужна дневная забота, могут получить помощь, консультации и поучаствовать в реабилитационных программах. Визит в это отделение позволил членам делегации оценить эффективность его работы и удовлетворенность услугами его клиентов.

Во время посещения социальных учреждений воспитанники и сотрудники рассказали гостям о своей работе, достижениях и трудностях, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Делегация выразила благодарность и восхищение сотрудникам учреждений за их преданность и высокое качество оказываемых услуг.

«Все, что вы делаете - не сравнится ни с чем! Так много всего хорошего, что нам еще долго анализировать увиденное», - поделилась впечатлениями министр социального развития Смоленской области Елена Романова.

Егорьевск

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