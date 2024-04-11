Турпоток в Подмосковье вырос на миллион человек за год

«В 2023 году турпоток составил 23 миллиона человек, что почти на миллион больше, чем в 2022-м. Привлекательность нашего региона для туристов обусловлена развитой инфраструктурой, транспортной доступностью, концентрацией объектов культурно-исторического наследия и насыщенной культурно-развлекательной программой», - отметила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

В прошлом году самыми посещаемыми округами региона стали Дмитровский, Одинцовский, Сергиево-Посадский, а также Истра, Мытищи, Клин, Коломна, Красногорск, Серпухов и Солнечногорск.

За год в Московской области открыли еще 13 глэмпингов и кемпингов. Сейчас в регионе работают 80 таких объектов размещения.

Подмосковье продолжает развивать сеть веломаршрутов - в прошлом году проложили еще 550 километров дорожек для катания.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти события ко Дню космонавтики, и не только.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».