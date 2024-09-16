Турниры по хоккею и бадминтону провели в Лобне ко Дню города

Турнир по хоккею за Кубок главы округа провели в ледовом дворце. В финале сошлись две команды: «Чайка» и «Рубеж». А третье место разыграли клубы «Прайд» и «Блэк Фокс». В состязаниях победила «Чайка». На сцене Центрального парка глава городского округа Анна Кротова вручила спортсменам Кубок победителя.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» в День города также прошли соревнования по бадминтону. Участниками стали более 50 человек. А в Центральном парке горожане смогли побороться в турнирах по волейболу, бадминтону, открытом турнире по настольному теннису, турнире и мастер-классе по петанку. Соревнования по пляжному волейболу организовали на пляжной площадке «Академии спорта».

Дню города также посвятили и совместную тренировку клуба тхэквондо «Центр-Восток». В ней участвовали и гости из других городов Подмосковья.

Тренеры «Академии спорта» для всех желающих показали мастер-классы по фехтованию, каратэ и дзюдо. Спортивные приемы продемонстрировали и ученики «Школы Каратэ Кобудо Тацудзин».

Напомним, в выходные в Лобне организуют физкультурно-оздоровительные мероприятия, в которых могут поучаствовать все желающие.

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