Турниры и спортивные мастер-классы пройдут в Люберцах ко Дню физкультурника

В празднику в Люберцах пройдут соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, шахматам, большому теннису. Спортсмены проведут мастер-классы по йоге, роликам, самбо. Можно будет увидеть показательные выступления по художественной гимнастике, фехтованию, вейкбордингу, плаванию на байдарках. Также на площади перед Дворцом спорта «Триумф» перед зрителями выступит Русский Халк Сергей Агаджанян.

«Турниры по различным видам спорта, мастер-классы, показательные выступления - наши учреждения подготовили для жителей и гостей округа насыщенную программу», - рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в регионе. Афиши расписаны уже до сентября - гостей ждут новые уникальные программы.

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