01 июля 2024, 18:15

Турниры и эстафеты пройдут в Лобне ко Дню семьи, любви и верности

Администрация г.о. Лобня
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День семьи, любви и верности отметят в парке «Киово» в Лобне 7 июля. Там пройдут турнир по настольному теннису и семейные эстафеты.

Поучаствовать в турнире смогут все желающие. Заявиться нужно в одной из категорий: до 16 лет и в категории «16+». Участники должны заполнить форму по ссылке.

Кроме того, в парке состоятся семейные эстафеты «Мама, папа, я - спортивная семья». Регистрация - по ссылке.

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Праздники Лобня Семья
01 июля 2024, 19:46
Специалисты подмосковного онкодиспансера посетили конференцию в Москве
Московский областной онкологический диспансер
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Специалисты Московского областного онкологического диспансера приняли участие в научно-практической конференции, которая прошла в Москве в минувшие выходные. В ходе мероприятия состоялась дискуссия о значимости новейших технологий и передовой практики в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии № 9 Анна Василевская отметила, что на конференции обсуждались результаты исследований по эффективности и переносимости лекарств при терапии раннего рака молочной железы, эффективности иммунотерапии после комбинированного лечения химиотерапией и радиотерапией.

«Также разобрали клинические случаи и современные подходы к лечению онкологических заболеваний», - указала специалист.

В мероприятии приняли участие 30 онкологов Московской области. Они смогли обменяться опытом, согласовать новые задачи и общие направления в лечении онкологических пациентов.

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Исследования Лекарства Технологии
01 июля 2024, 19:40
Юные пожарные из Мытищ стали лучшими в Подмосковье
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Межрегиональный этап конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России» прошел в Центральном федеральном округе. Лучшими стали ребята из Мытищ.

Награждение победителей смотра-конкурса прошло в Тверском региональном отделении Всероссийского добровольного пожарного общества. Участие в нем приняли 15 победителей региональных этапов. Их творческие работы оценивало жюри под председательством полномочного представителя председателя центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества по Центральному федеральному округу Владимира Ермилова.

Лучшей стала команда «Горячая десятка» из школы № 12 городского округа Мытищи. Теперь ребята выступят на финале конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России», который пройдет осенью.

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Мытищи Школьники
01 июля 2024, 19:26
Воробьев пригласил жителей Подмосковья на фестиваль «Лето.Музыка.Музей»
Telegram-канал Андрея Воробьева
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Фестиваль «Лето.Музыка.Музей» пройдет в Истре с 3 по 7 июля. В этом году мероприятие посвятили «Русским сезонам» Сергея Дягилева. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона принять участие в масштабном событии.

«Всех ждем», - подчеркнул губернатор.

С более подробной программой мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте организаторов. На портале также можно приобрести билеты на фестиваль.

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Грандиозный концерт по сложившейся традиции пройдет музее «Новый Иерусалим».

«Вместе с президентом фестиваля Максимом Дунаевским и худруком Дмитрием Юровским мы подготовили большой музыкальный праздник под открытым небом. Надеемся, что вам он тоже придется по душе», - рассказал Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Глава Подмосковья подчеркнул, что среди гостей выступят пианист Николай Луганский, скрипач Павел Милюков, виолончелист Александр Рамм, а также музыканты из Китая и Франции. Кроме того, на открытии фестиваля сыграет государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова.

Андрей Воробьев Концерты Музыка Фестивали
01 июля 2024, 19:14
Более 15 спортплощадок построят в Подмосковье до конца года
Unsplash
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Региональный проект «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в Подмосковье предоставляет возможности для проведения массовых занятий спортом и физической культурой. В его рамках закупается новое оборудование для спортивных объектов, строятся новые учреждения и проводится ремонт старых.

Важным направлением работы, по словам спикера регионального парламента Игоря Брынцалова, является формирование у жителей Московской области правильного отношения к здоровому образу жизни, включая спорт.

Игорь Брынцалов отметил, что за последний год удалось приобрести оборудование для пяти организаций спортивной подготовки, а в текущем году эта цифра увеличилась до 10 учреждений, с общим финансированием более 58 миллионов рублей.

«За пять лет в 31 спортивную школу олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь. В этом году позиции уже закуплены для 10 организаций. Из федерального и регионального бюджетов на это были выделены средства - 59,5 миллиона рублей», - отметил спикер регионального парламента.

Брынцалов добавил, что в текущем году достроят ФОК в Раменском с участием федеральных средств, планируется строительство двух ФОКов в Бронницах и Можайске, а также реконструкция стадиона «Торпедо» в Люберцах без федерального софинансирования.

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Спортсмены Строительство Нацпроекты

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