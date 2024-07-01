Турниры и эстафеты пройдут в Лобне ко Дню семьи, любви и верности

Поучаствовать в турнире смогут все желающие. Заявиться нужно в одной из категорий: до 16 лет и в категории «16+». Участники должны заполнить форму по ссылке.

Кроме того, в парке состоятся семейные эстафеты «Мама, папа, я - спортивная семья». Регистрация - по ссылке.

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