Турнир «Волейбольная семья» начался в Подмосковье

Читайте нас в:

Главная особенность соревнований - в составах команд играют дети вместе с родителями. В первом отборочном туре сыграли сборные от образовательного центра «ФЛАГМАН», школы «КвантУм», Одинцовских СОШ № 1 и № 9, Одинцовской гимназии № 14 и Лесногородской СОШ.

В финал соревнований прошли команды «ФЛАГМАН» и «КвантУм». Следующий отборочный тур состоится 3 марта, а финал - 31 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».