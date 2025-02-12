Турнир в Можайске определил лучших шахматистов округа

Читайте нас в:

Турнир, продолжавшийся более четырех часов без перерыва, стал испытанием на прочность для всех участников - как для опытных ветеранов шахматного спорта, так и для молодых талантов.

В время напряженной борьбы ветераны шахматного спорта продемонстрировали свое мастерство, практически не оставив молодым спортсменам шансов на завоевание призовых мест.

По итогам соревнований первое место и звание лучшего шахматиста Можайского округа присудили Владимиру Леонидову. Второе место и серебряную медаль завоевал Олег Яковенко. Тройку победителей замкнул Даниил Скорев.