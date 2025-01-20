20 января 2025, 22:14

Турнир школьной лиги по стритболу прошел в Балашихе

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В школе № 30 состоялся первый тур состязаний по баскетболу три на три в группе А Балашихинской школьной лиги. За звание лучших боролись девять команд общеобразовательных учреждений города.

В турнире Балашихинской школьной лиги по стритболу приняли участие 36 команд. Их разделили на четыре группы. В группу А вошли игроки из школ № 2, № 11, № 21, № 25, № 27, № 30, № 32, № 33 и Земской гимназии. Каждую команду разбили на тройки. Среди участников мини-групп провели по два поединка, затем победители оспаривали места с первого по третье. А занявшие вторые места бились за места с четвертого по шестое.

По словам главного судьи соревнований Балашихинской школьной лиги по стритболу Артема Хрипко, выступить на втором этапе состязаний смогут четыре лучших коллектива.

«Фаворитов сложно предугадать, потому что составы участников обновляются, приходят новые дети в школы. Выделю школу № 30. Они выступают на домашней площадке и являются действующими чемпионами. Хороший состав у Земской гимназии», - отметил он.

Ульяна и Прасковья Климкины выступают в составе гимназической команды «Земский фрегат». Помимо состязаний по стритболу, они соревнуются и в волейбольном турнире. Уже в первой игре на баскетбольной площадке команда «Земский фрегат» со счетом 8:0 разгромила соперников из команды «Мангуст» из школы № 21.

«Мы играем в футбол, баскетбол, волейбол за любительские команды Земской гимназии. В течение шести лет занимались большим теннисом в Спортивном комплексе „Балашиха“. В волейбольном турнире наша команда идет без поражений и занимает первое место», - поделилась Ульяна Климкина.

Команда «Авиаторы» из школы № 30, также стартовала на мажорной ноте. Их встреча с командой «Прометей» из школы № 27 завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев паркета.

«Сложный матч! У нас были недочеты в игре, делали много глупых ошибок, фолили. Соперницы тоже достаточно мобильные, быстро двигались по площадке», - отметила капитан команды «Авиаторы» Анастасия Литвинова.

Напомним, что концепцию Школьной лиги разработали по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проект стартовал в Балашихе в 2023 году, он включал четыре направления: баскетбол, волейбол, футбол и шахматы. С 2024 года к ним добавились пять творческих дисциплин: КВН, танцы, медиа, математические бои и военно-патриотическая игра «Зарница 2.0». Подробности можно узнать на сайте Балашихинской школьной лиги по ссылке.

Школы Школьники Балашиха
20 января 2025, 22:35
Работы по зимнему содержанию дорог провели в Химках
Минтранс Подмосковья
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Представители Мосавтодора провели работы в рамках зимнего содержания дорог. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Специалисты убрали снег и обработали участки дорог ото льда. Работы провели на улице Бабакина, на Пятницком шоссе в деревнях Юрлово и Брехово, а также в деревне Перепечино. Помимо того, дороги привели в порядок в микрорайоне Клязьма-Старбеево в квартале Свистуха и в деревне Черная Грязь.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что зимой преимущественно проводят противогололедную обработку и уборку снега. Также специалисты ремонтируют ямы и элементы инфраструктуры.

Химки Дороги
20 января 2025, 22:34
Встреча по вопросам уборки снега и содержания дворов прошла в Балашихе
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Депутат, член фракции «Единой России» Николай Говричев встретился с жителями Балашихи. На мероприятии обсудили качество уборки снега и содержания придомовых территорий в округе.

На мероприятии также присутствовали представители Муниципального унитарного предприятия «Балашихинские коммунальные системы».

Координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Николай Говричев напомнил собравшимся о том, как важно оперативно реагировать на обращения жителей, обеспечивать для них комфортные условия проживания.

«Сегодня мы обсудили со специалистами Муниципального унитарного предприятия „Балашихинские коммунальные системы“ вопросы уборки снега и содержания территорий. Важно, чтобы управляющая компания оперативно реагировала на обращения жителей и принимала конкретные меры», ‐ подчеркнул он.

Благодаря проекту «Единой России» граждане округа повышают свою грамотность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

ЖКХ Балашиха
20 января 2025, 21:41
Юный борец из Богородского округа завоевал серебро на первенстве ЦФО
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Воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа Игнат Алямовский занял второе место на первенстве Центрального Федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Состязания проходили в Липецке.

Участниками первенства Центрального Федерального округа по греко-римской борьбе стали свыше 350 человек из 13 регионов центральной части страны. Атмосфера состязаний была напряженной, выходя на борцовский ковер, спортсмены стремились показать свои лучшие результаты. Несмотря на высокую конкуренцию воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа Игнат Алямовский успешно защитил честь муниципалитета, принеся в копилку школы серебряную медаль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Спортсмены Богородский
20 января 2025, 21:33
Жителям Подмосковья напомнили действия при неправильном начислении платы за ЖКХ
Медиасток.рф
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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнило порядок действий при неправильном начислении платы за коммунальные услуги. В соответствии с Жилищным кодексом России, при нарушении порядка расчета платы, исполнитель обязан уплатить потребителю штраф в размере 50% от суммы превышения начисленной суммы.

Чтобы получить законные средства назад, абоненту необходимо обратиться с заявлением в адрес исполнителя ЖКУ и дождаться результатов проверки. После этого будет принято решение о выявлении нарушений в начислениях или об их отсутствии.

Напомним, при выявлении нарушений заявитель получит выплаты в течение двух месяцев со дня обращения. Если исполнитель услуги уклоняется от уплаты штрафа в установленном законом порядке, потребитель вправе обратиться в ведомство.

ЖКХ

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