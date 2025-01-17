Турнир по вольной борьбе прошел в Химках

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Честь городского округа Химки отстаивали борцы из спортивных школ «Альбаго» и «Виктория». Победителями турнира стали Геворг Кочоян, Адилхан Сабыров и Давид Палоян. Все участники, независимо от результатов состязаний, заслужили призы, почетные грамоты и подарки.

«Поддержка детского спорта - инвестиция в будущее. Такие турниры помогают ребятам раскрыть свой потенциал, научиться работать в команде и стремиться к победам», - отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.

Среди участников чемпионата были дети из многодетных и малоимущих семей. Подобные спортивные мероприятия помогают продвигать здоровый образ жизни и самодисциплину.

Так, в Химках регулярно проводят эстафеты, чемпионаты и оздоровительные разминки. Особое внимание администрация округа уделяет развитию массового спорта.