Турнир по волейболу среди спортсменов от 12 лет прошел в Лобне

Читайте нас в:

Среди девушек серебро выиграл волейбольный клуб «Факел», а бронзу завоевал «Абсолют». В категории юношей серебряные медали достались команде «Юность-1», а бронзовые - «Юность-2».

Лобня активно развивает спортивную инфраструктуру. В городе работают 18 бюджетных спортивных секций, которые дают возможность детям и подросткам заниматься разными видами спорта, такими как футбол, дзюдо, тхэквондо, баскетбол и другие. Участники этих секций часто становятся призерами и победителями на соревнованиях различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».