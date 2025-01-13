Турнир по волейболу среди школьников прошел в Дмитрове

Борьбу на площадке вели учащиеся Дмитровской школы № 9, Катуаровской школы, Синьковской школы № 1 и Деденевской школы. Среди юношей победу одержала команда Деденевской школы, а среди девушек сильнейшими стали волейболистки Дмитровской школы № 9. Лучшими игроками турнира признаны Дмитрий Гаврилкин из Деденевской школв и Анна Низова из Дмитровской школы № 9.

Таким образом, борьбу в финале продолжат по шесть сильнейших команд. У девушек это дмитровский лицей № 4, Дмитровские школы № 8, 9 и 10, Синьковская школа № 1 и Инженерная школа. Среди юношей в шестерку сильнейших попали Дмитровская школа № 8, Инженерная школа, Синьковская школа № 1, Яхромская школа № 1, Рогачевская школа и Деденевская школа.

В городском округе за победу в Единой школьной лиге сражаются команды 12 учреждений образования. В январе пройдут соревнования по футзалу, баскетболу 3×3 и шахматам, после чего определятся все финалисты турнира.