Турнир по сумо в Чехове собрал более 90 спортсменов

Правила сумо очень простые - нужно сбить соперника с ног или выбить его за пределы круга. Участвуют как мальчики, так и девочки. Многие спортсмены знают приемы сразу трех боевых искусств (сумо, дзюдо и самбо) и участвуют в соревнованиях по этим видам.

Среди участников - два бронзовых призера первенства России по сумо. Это спортсмены из городского округа Протвино.

Спортсмены из Чехова также показали отличные результаты в поединках: в их копилке награда в номинации «самый юный победитель», пять золотых, три серебряные и пять бронзовых медалей среди участников 2010 года рождения. Еще три золота и одно серебро у младшей возрастной подгруппы.

«На протяжении пяти лет Московская область по юношам до 15 лет занимала первое место на всероссийских соревнованиях. Мы обходили такие сильные команды как Тува, как Москва. У нас в каждом коллективе есть очень сильные ребята, которые занимали призовые места и становились чемпионами страны», - отметил тренер спортивной школы города Протвино Александр Булатов.

Следующие крупные соревнования по сумо, на которые поедут представители Подмосковья, пройдут в Бахчисарае и Новороссийске.

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