Турнир по стритболу среди любителей прошел в Химках

Последняя в этом году линейка прошла в подмосковном колледже «Энергия». После церемонии поднятия флага администрация учреждения рассказала о планах на грядущую семидневку: сдать экзамены и защитить дипломные работы.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, сессия продлится в колледже до 28 июня, а у некоторых групп - до 5 июля. После этого студенты отправятся на каникулы.

«Заведующие подразделений ознакомили студентов с календарным учебным графиком и перечнем экзаменов летней сессии. Была предоставлена полная информация о Государственной итоговой аттестации, о прохождении производственной и преддипломной практики, о правилах выполнения и защиты ВКР», - рассказали в ведомстве.

Педагоги-психологи рассказали ребятам о мероприятиях, направленных на профилактику стресса в период сессии. Они будут направлены на расширение поведенческого репертуара и осознание своего поведения.

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