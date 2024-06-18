Турнир по стритболу среди любителей прошел в Химках
Соревнования по баскетболу 3×3 «Чистая победа» провели среди любителей в Химках. Участие приняли 16 мужских, пять женских и шесть юношеских команд.
Турнир прошел на базе спортивного комплекса «Родина» в 18-й раз.
«Такие любительские турниры не только способствуют повышению популярности здорового образа жизни, но и помогают начинающим баскетболистам укреплять свои профессиональные навыки и повышать мотивацию к дальнейшим тренировкам и соревнованиям», - рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.
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