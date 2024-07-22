Турнир по стрельбе из лука для спортсменов с ОВЗ прошел в Химках

Участники турнира соревновались как в личном, так и в командном зачете, стреляя по мишеням с определенных дистанций. В числе участников были параспортсмены из Химок, такие как Алексей Чувашев и член паралимпийской сборной России по стрельбе из лука Елена Крутова.

Владимир Харитонов отметил важность знакомства участников с историей Олимпийских игр, подчеркнув значение сохранения памяти о спортивных героях прошлых лет. Елена Крутова, рассказав о своем пути к спорту после получения травмы, подчеркнула, что спорт стал для нее не только средством восстановления, но и образом жизни.

Муниципальный депутат Евгений Иноземцев напомнил, что спортивная школа «Химки» готовит спортсменов не только по стрельбе из лука, но и по другим видам спорта, включая дисциплины для параспортсменов. Спортсмены этой школы регулярно достигают успехов на различных уровнях соревнований, выигрывая медали как на всероссийских, так и на международных состязаниях.

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