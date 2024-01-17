Турнир по следж-хоккею на открытом катке пройдет в Мытищах
Межрегиональный турнир по следж-хоккею «Кубок сильных духом» пройдет в Мытищах 21 января. Соревнования состоятся на открытом катке возле ДК «Яуза».
На турнире выступят команды «Феникс» из Подмосковья и «Белые медведи» из Москвы. Матч станет открытием следж-хоккейного сезона 2024 года.
Отмечается, что в командах «Феникс» и «Белые медведи» играют члены Паралимпийской сборной России.
Игра начнется в 13:00, вход свободный.
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