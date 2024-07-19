19 июля 2024, 18:25

Турнир по шахматам среди предпринимателей прошел в Химках

Читайте нас в: Google Новости

В городском округе Химки на площадке Библио-холла организовали первый масштабный турнир по шахматам среди предпринимателей. В состязаниях приняли участие несколько десятков бизнесменов города.

Шахматный турнир прошел по системе блиц: пять минут на обдумывание ходов. Пропустив два хода, соперник выбывает из игры.

«В детстве я занималась шахматами и решила вспомнить, как это было. Мой папа - областной гроссмейстер. Дома для себя мы часто устраивали турниры. Настрой - позитивный. Очень здорово, что в такой атмосфере можно пообщаться непринужденно и увидеть людей по-новому», - поделилась предприниматель Юлия Тельных.

Результаты игроков турнира разместят на сайте Федерации шахмат России. Каждый получит свою личную страницу и при участии в следующих соревнованиях сможет увидеть прогресс.

«В течение всего времени напряженной борьбы предприниматели соревновались за звание лучшего шахматиста. Игра позволила им проявлять находчивость и аналитический подход, столь важные как в шахматах, так и в бизнесе», - рассказал исполняющий обязанности руководителя Муниципального казенного учреждения «Малый бизнес Химки» Али Магарамов.

Каждый год в Химках организуют десятки интеллектуальных состязаний, а шахматы - один из самых популярных видов спорта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Бизнес
19 июля 2024, 17:57
Новую книгу Михаила Коробова презентовали в Воскресенске
Читайте нас в: Google Новости
В Центральной библиотеке Воскресенска 17 июля представили новую книгу Михаила Сергеевича Коробова «Мой путь на литературный Олимп». Поздравить автора собрались ветераны химкомбината, литераторы, друзья и герои его очерков.

Михаил Сергеевич Коробов - член Союза писателей России, член Воскресенского районного литературного объединения «Радуга» имени Ивана Ивановича Лажечникова.

На презентации книги собрались не только близкие и друзья-литераторы, но и ветераны химкомбината, герои его произведений. Поздравления прозвучали от руководителя объединения «Радуга» Виктора Лысенкова и поэтессы Людмилы Чебышевой, первого секретаря Воскресенского городского отделения Коммунистической партии РФ Александра Смурова, руководителя клуба «Позитив » Вячеслава Белова, коллег: Елены Росляковой, Николая Туманова, Татьяны Бояркиной, Анатолия Вишни.

Сотрудники библиотеки подготовили книжную мини-выставку «С добрыми пожеланиями от автора». Собравшиеся смогли поближе познакомиться с изданиями Михаила Коробова.

Завершилось мероприятие традиционным чаепитием.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Книги Воскресенск Писатели
19 июля 2024, 17:55
Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов вечером 19 июля
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Пятибалльные пробки образовались в Подмосковье вечером 19 июля. Движение затруднено на нескольких шоссе и трассах региона.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, пробки образовались на трассах М-9 «Балтия», М-2 «Крым», М-7 «Волга», на А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово», а также на Дмитровском, Ленинградском, Рублево-Успенском, Можайском, Калужском, Каширском шоссе.

Водителей призвали быть внимательными и не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах региона, которые завершат в этом году. Их сдадут до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
19 июля 2024, 17:48
Эстафету к годовщине Олимпийских игр 1980 года провели в Химках
Администрация Химки г.о.
Читайте нас в: Google Новости
В школе «Лидер» в Химках провели спортивную эстафету с передачей олимпийского огня. Мероприятие приурочили к годовщине открытия Олимпийских игр-1980 в Москве.

Эстафета прошла в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«С самого раннего возраста нужно детям рассказывать о событиях, которые происходили в разные времена. Сегодня мы погрузились в мир 1980 года и провели свою эстафету с передачей олимпийского огня. Было очень здорово, ребятам тоже понравилось», - рассказал лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Кроме эстафеты, в этот день прошел конкурс рисунков главного символа Олимпиады в 1980 году - олимпийского мишки. Авторам лучших работ вручили медали.

«Этот турнир до сих пор вспоминается многими с чувством светлой ностальгии, которая передается даже тем, кто был рожден много лет спустя», - сказала депутат городского округа Химки Юлия Мамай.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки История
19 июля 2024, 17:46
Внутренняя отделка интерьера началась в роддоме в Химках
Администрация Химки г.о.
Читайте нас в: Google Новости
Также специалисты уже начали обустраивать фасад и оборудовать инженерные сети. Заместитель главы городского округа Химки Анна Ватутина и главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов совместно с сотрудниками подрядной организации осмотрели объект и обсудили сроки завершения ремонта.

Специалисты уже устроили перегородки, отштукатурили стены и завершили стяжку полов. Ежедневно на объекте трудятся свыше 80 строителей.

«В настоящее время мы произвели комплекс отделочных работ. Начали красить стены, полностью завершили облицовку кафельной плиткой в санузлах и душевых, положили настил из керамогранита на техническом этаже. Также специалисты оборудуют вентиляционную систему здания. Работы идут в соответствии с утверждённым графиком», - рассказал инженер Иван Курганов.

Новое здание роддома будет соответствовать современным требованиям. Здесь появятся раздевалки для персонала, прачечная и другие необходимые помещения. Современное наркозное, операционное и диагностическое оборудование позволит качественно ухаживать за новорожденными.

«Сегодня оценил ход ремонтных работ. Рабочие провели инженерные работы и начали отделочные, а также приступили к фасадным. Открытия роддома с нетерпением ждут жители и весь медицинский персонал. Подрядчики обещают завершить работы до конца этого года», - сказал депутат, главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Капитальный ремонт роддома начался в прошлом году. Завершить работы планируют в конце года.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Роддома Химки

Новости по теме