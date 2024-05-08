Турнир по шахматам «Спасибо деду за Победу» прошел в Ступине

На открытии турнира присутствовал тренер-преподаватель спортивной школы «Прогресс-Смена» Владимир Россихин. Он поприветствовал участников и вручил им георгиевские ленточки. Кроме того, он рассказал историю Знамени Победы, которое является официальным символом Победы в Великой Отечественной войне. Во время проведения шахматного турнира копия Знамени украшала зал.

По результатам турнира в старшей возрастной группе, в которой состязались спортсмены 2014 года рождения и старше, золотую медаль завоевал Дмитрий Крушин из Ступина. Серебро и бронза достались Илье Цыганкову и Андрею Чиркову.

В младшей возрастной группе первое место завоевал Игорь Мещанинец. При этом спортсмены из Каширы Кирилл Тепцов и Ксения Никитина заняли второе и третье места соответственно.

Участники шахматной баталии также получили сладкие подарки. В конце встречи они сделали фотографию на память.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».