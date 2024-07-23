Турнир по шахматам и шашкам провели для клуба «Активное долголетие» в Химках

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Члены клуба «Активное долголетие» играют в бадминтон, сквош, настольный теннис, бильярд. Вместе они смотрят фильмы и участвуют в тематических мастер-классах. Также пенсионеры занимаются йогой, дыхательной гимнастикой, скандинавской ходьбой и другими физическими упражнениями на свежем воздухе.

«Приятно видеть, что для жителей старшего возраста регулярно проводят как обучающие, так и развлекательные мероприятия», - отметила депутат Совета депутатов городского округа Химки Татьяна Кавторева.

Записаться на занятия можно по телефону: 8 (495) 572-65-14.

Полный список мероприятий клуба размещен на сайте «Активного долголетия» в разделе «Активности».

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