Турнир по самбо в Воскресенске собрал свыше 60 участников

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Открытый турнир, посвященный памяти воскресенца, олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта по греко-римской борьбе Анатолия Парфенова, прошел в Воскресенске уже в 15-й раз. Ежегодно соревнования объединяют юных спортсменов в возрасте от 10 до 12 лет.

«Пройдет турнир в 10 весовых категориях. Мы его считаем отборочным на первенстве Московской области среди этого же возраста. Наши спортсмены неоднократно выступали и на первенстве мира, и были призерами первенств Европы, кубка Европы по дзюдо. Есть мастера спорта», - поделился тренер по самбо спортивной школы единоборств Игорь Сосунов.

Победителями турнира стали Лев Коростин, Арсений Сиркин, Серафим Филиппов, Глеб Руденко, Никита Чуманков, Даниил Гришаев, Иван Ковалев, Мурат Пашалиев и Егор Оленюк.

Более 20 лет в Воскресенске активно развиваются самбо и дзюдо. Сегодня отделения школы единоборств открыты на базе образовательных учреждений практически в каждом микрорайоне и даже в сельской местности.

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