Турнир по самбо под эгидой «Мособлпожспаса» прошел в Высоковске под Клином

«На турнир прибыли более двадцати пяти ребят из Истры, Торжка и Высоковска. Каждый из них уже победитель. Потому что самбо - не просто спорт. На тренировках формируется твердость духа, сила, выносливость, стойкость, дисциплина», - рассказал заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин.

Победители турнира получили кубки и почетные грамоты, а также ценные призы от региональной противопожарно-спасательной службы.

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