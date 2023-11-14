Турнир по русским шашкам прошел в Щелкове

Турнир назвали в честь основателя шашечного движения в Щелкове Петра Григорьева. Он воспитал поколения успешных спортсменов, многие из которых продолжили его дело. В соревнованиях участвовали ребята от семи до девяти лет.

«Мы проводим турнир, посвященный моему тренеру Петру Григорьевичу Григорьеву. Он 25 лет назад возрождал шашки в Щелковском районе. В честь него мы ежегодно проводим эти соревнования», - поделился один из участников Сергей Парфенов.

Победителей турнира наградили кубками и медалями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил на 40% увеличить зарплаты ведущих спортсменов и тренеров. По его словам, в условиях санкций и ограничений им приходится непросто, поэтому принято решение повысить оклад с 2024 года.

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