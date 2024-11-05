Турнир по пулевой стрельбе ко Дню народного единства прошел в Подольске

Контрольные стрельбы проводились в абсолютном зачете из положения сидя. Каждый участник выполнял по 10 выстрелов, максимально можно было заработать 100 очков. Инструктор по стрельбе Виктор Харитонов отметил, что занятия стрельбой развивают внимание и выносливость, а также помогают снять психологическую нагрузку. Кроме того, учащиеся, сдавшие нормативы ГТО, получают определённые преференции при поступлении в высшие учебные заведения.

По итогам турнира победителем стал Даниил Коновалов, набравший 64 очка. Елена Терпигорьева заняла второе место с результатом 56 очков. Иван Кочетков и Лада Трофимова разделили третье место с результатами 54 и 45 очков соответственно. Александр Орехов и Софья Коновалова завершили турнир с результатами 43 и 39 очков, заняв четвертое место.

Турнир стал не только спортивным событием, но и хорошей возможностью для участников продемонстрировать свои навыки и отметить День народного единства в дружеской атмосфере.

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